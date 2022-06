Jak na akci úřadoval covid, kolik nám vzal let, přidal vrásek?

Vrásek asi přidala čínská chřipka všem požehnaně, nám vzala 2 ročníky, už bychom měli 11. ročník. Ale nechejme minulost minulostí a těšme se na setkání bez zákazů, příkazů, omezení.

Budete se letos snažit něco dohnat? Divadelně i hudebně?

Jako všechny předešlé ročníky máme na programu hudební tělesa i různé divadelní kousky či překvapení. Letos se o něj postará Tom Měcháček, vystoupí se svou stand up comedy show a myslím, že se všichni zúčastnění dobře pobaví. Zapomenou tak na strasti všedních dní, kterých je v poslední době bohuže požehnaně.

Co prozradíte o programu v Galerii Deska, kdo ho chystá, jak bude souviset s Mezi Dvorci 2022?

Na galerii Deska bude takzvaná průběžná vernisáž, kdy se výtvarníci propojí s hip hopovým tělesem Gambrz Reprs. Po celý den festivalu budou malovat díla na Desku a návštěvníci jim takříkajíc uvidí přímo do kuchyně. K večeru pak dílo společně pokřtíme. Rozhodně se máme na co těšit.

Na jaké pivo se lze těšit? Natočí ho i Restaurace Praha?

Praha pomáhá každý rok, nejinak to bude letos. Na čepu bude jistě Březňák a myslím, že dojde i na speciály z daleka i okolí.

Koho z interpretů jsme tu už viděli, koho čeká premiéra? A na koho lze upozornit, protože jistě stojí zato?

Asi nikomu nemusím představovat kapely jako Uraggan Andrew & reggae orthodox i Will Eifell. Mnozí znají teplickou Čistírnu pokaždé jinak, jen už bez Pepy Pondělíka. Stálicí našeho festivalu je Pavla Gajdošíková (čerstvá držitelka Českého lva za hlavní ženskou roli ve filmu Chyby), která tu hraje téměř pokaždé v jiném uskupení, letos to bude Malé Počkáto. Prvně se letos představí Cringe Prince & kulturní šok i Rossenbaum muzik. To jsou mladí talentovaní muzikanti, jakým rádi dáme každý rok prostor a opravdu stojí za to. Závěr bude patřit takříkajíc mistrům Gambrz Reprs, legendám svého stylu. Jedním z jejich členů je Jan Jankovský, i on byl letos nominován na Českého lva za stejný film, jako Pavla Gajdošíková, bohužel nominaci neproměnil). Gambrz festival zakončí, postarají se o závěrečnou show.

Jaké je letos vstupné?

Vstupné je jako každý rok dobrovolné v jakékoli výši. Těšíme se na vás, bude to po dvouleté pauze rozhodně stát za to.

Radek Strnad