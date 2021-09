"Trénuju hodně. Denně naběhám 15 až 20 kilometrů,“ prozradil o sobě partě mládeže v jednom z dokumentů proslulý český medailista Emil Zátopek (sportovce se startovním číslem 903 hraje Václav Neužil), česká legenda, vytrvalostní běžec s unikátním přístupem k pohybu po trati… tréninky počínaje. Emil řečený „Ťopek“ (narozený 19. září 1922 v Kopřivnici, zesnulý léta páně 2000 v Praze), byl československý atlet, čtyřnásobný olympijský vítěz ve vytrvalostním běhu.

Z natáčení filmu Zátopek. | Foto: Deník / Attila Racek

Nezdolný a nezlomný chlapík, „suchar“ i optimista přezdívaný „Plešoun“ svou ženou Danou Zátopkovou (hraje ji Martha Issová), rekordmankou-oštěpařkou ve zbrusu novém filmu Davida Ondříčka „Zátopek“. Byla to hromada dřiny, vůle i nadšení, co stálo za jeho výkony, bylo to jeho zázemí chudých poměrů i potřeba uspět v konkurenci svých sedmi starších sourozenců… K cíli se hnal přes překážky, vládl nezdolnou energií, díky níž trhal světové rekordy i vítězil v mnoha závodech napříč světem. Velká síla, vůle být první – to byly jeho jistoty i devizy. „Chci vždy vyhrát. Zúčastňovat se můžou ti za mnou,“ nechával se slyšet, a dokazoval to činy.