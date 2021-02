Natáčení filmu začne od dubna 2021 v Ústí nad Labem a v Kytlicích na Děčínsku. Kamerové zkoušky se uskuteční na jaře v Ústí nad Labem v souladu s vládními nařízeními ohledně situace COVID-19.

Požadavky role František:

Věk 2-3 roky

Nebojácná povaha

Ideálně podobný filmovým rodičům (viz. fotografie v příspěvku)

Ideálně z Ústeckého kraje

Případné zájemce prosíme o zaslání emailu na comparzfilmmorava@seznam.cz. Do předmětu uveďte: Dvě slova jako klíč + role František. Do emailu uveďte následující informace (právě v tomto pořadí - je to důležité! ) a přiložte fotografie:

1. jméno a příjmení

2. adresa

3. telefon na zákonného zástupce

4. e-mail na zákonného zástupce

5. datum narození

6. aktuální fotografii obličeje

7. aktuální fotografii postavy (Prosím zašlete pouze kvalitní fotografie, nejlépe z ateliéru, nebo foto. vyfoceno u jednobarevné zdi, ne fotografie z dovolené/ bez pokrývky hlavy a bez brýlí)

8. výška postavy

9. velikost oblečení (standardizovaná klasifikace velikosti oblečení dle EU.např.134)

10. velikost bot

Výše honoráře prozatím není stanovena.

Rodičům vybraných dětí se ozveme a pozveme je na kamerové zkoušky.

Castingová agentura Comparz film Morava

Email: comparzfilmmorava@seznam.cz

Tel. kontakt: +420 603 256 595

Vybraný casting pořádá a organizuje agentura Comparz film Morava, která případně zodpoví další dotazy na výše uvedených kontaktech.

Filmová kancelář Ústeckého kraje