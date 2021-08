„O úspěch katedry se v tomto směru postaral především náš technický ředitel Michal Seltenreich, který zahajuje od nového semestru jako přednášející předmětu data v praxi,“ vysvětluje personální ředitelka Malfini Jana Kučerová. Jak připomněla, pedagogickou zkušenost má i další zaměstnanec firmy, developer oddělení informačních technologií Lukáš Chrastina vedl na katedře informatiky předmět Microsoft SQL Server a na spolupráci se domluvili i pro nadcházející období. Spolu s tím umožní Malfini studentům exkurze i praxe tak, aby už v průběhu studia poznávali realitu běžného chodu firmy. „Věřím, že se jim bude v našem kolektivu líbit stejně, jako v těchto posluchárnách,“ dodal při návštěvě nově otevřeného Centra přírodovědných a technických oborů v kampusu UJEPu ředitel oddělení informačních technologií Malfini Jiří Dvořák, který měl možnost prohlédnout si spolu s firemními ajťáky také zázemí moderní budovy.

Prospěšnost propojení firmy s akademickou půdou si chválí i vedoucího katedry informatiky Jiří Škvor. „Považuji za nezbytné, aby se studenti během studia setkávali s reálnými požadavky a problémy, které vznikají a řeší se v každodenní praxi ve firmách. S Malfini jsme v tomto smyslu učinili v minulosti skvělou zkušenost, když jsme do řešení společného smluvního výzkumu zapojili studenty. Také tato spolupráce nás utvrdila v tom, že to má být datové inženýrství, na které chceme zaměřit navazující neučitelské studium v oblasti informatiky, které v nabídce univerzity historicky chybělo,“ říká s pocitem hrdosti na dosažený úspěch. „Těšíme se, že uchazeči o naše studium využijí možnost podat příslušnou přihlášku ještě v aktuálně otevřeném kole přijímacího řízení,“ dodává. Jiří Škvor nezastírá ani své ambice získat pro katedru informatiky doktorandské studium.

Rámcovou smlouvu o spolupráci uzavřela firma Malfini s univerzitou již v roce 2017, v posledních dvou letech ji však negativně ovlivnila pandemie koronaviru. „S ohledem na danou skutečnost, ale také se zřetelem k vývoji v oblasti naší společenské odpovědnosti, bychom počátkem nového akademického rokem vyvolali jednání k jejímu oživení,“ prozradila budoucí plány Jana Kučerová.

Společnost Malfini, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem je středoevropským lídrem na trhu značkového reklamního textilu a předním dodavatelem v dalších zemích Evropy s důrazem na společenskou odpovědnost. V portfoliu má i segment pracovních oděvů. Společnost nabízí přes 300 různých produktů. B2B charakter obchodního modelu firmy je založený na e-shopu, dostatečných skladových zásobách, rychlé logistice a dokonalých zákaznických službách. Jako přední hráč v daném sortimentu se značkami Malfini, Malfini Premium a Piccolio, který doplňují pracovní oděvy Rimeck a pracovní textil holandské firmy Tricorp, i bezpečnostní obuv společnosti Bata Industrials, působí firma už takřka v 35 evropských zemích. Roční celkové tržby ve výši 1,7 miliardy korun jsou výsledkem práce víc jak 320 zaměstnanců. Moderní, plně automatizovaný sklad v Ostravě disponuje kapacitou větší než dvacet pět milionů kusů reklamního textilu. Dodávky na klíčové trhy do okolních států jsou realizovány do 24 hodin. Všechny produkty společnosti Malfini podléhají přísným zkušebním testům a nesou světově uznávanou pečeť kvality OEKO-TEX Standard 100.

