Flagisté Blades jsou vicemistry České republiky

Flagový tým do 15 let Ústí nad Labem Blades letos zaválel a probojoval se až do finálového turnaje. Ten se uskutečnil v neděli 3. listopadu na hřišti Svádov-Olšinky.

Flagisté Blades jsou vicemistry České republiky | Foto: SC Blades Ústí nad Labem