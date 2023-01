Jak to vypadá ve škole, když trénujete skoro každý den?

Lukáš: ZŠ České Mládeže na Klíši. Oba chodíme do osmé třídy, oba jsme měli prozatím vyznamenání. Rodiče nás podporují, táta nás všude doprovází, radí a vysvětluje.

Jak jste se dostali do týmu České Lípy?

Luboš: Trenér nás znal, dříve trénoval na Klíši. Pozval mimo nás i další kluky z Ústí a jednoho borce z Teplic. Byl to náš první velký turnaj v zahraničí, ale medailí máme doma víc.

Jak to probíhalo ve Švédsku?

Lukáš: Bylo to takové florbalové mraveniště, několik krásných hal, ubytování ve škole, nespočet švédských mužstev. Základ byl v pětičlenných skupinách, kde se hrálo systémem každý s každým. My jsme jednu vyhráli a postupovali do vyřazovacích bojů. Hráli jsme výhradně s domácími florbalisty, kteří měli solidní diváckou podporu.

Dostali jste se až do finále. Jaké bylo poslední utkání?

Luboš: Náročné! Všichni byli unavení. Švédský výběr nás pěkně proháněl, hrálo se 2x20 minut a my jsme prohrávali dokonce o tři branky. Minutu před koncem základní hrací doby jsme vyrovnali na 6:6. O zlatých medailích rozhodovaly nájezdy a my jsme měli smůlu.

Byly tam ještě další české týmy?

Lukáš: Ano, bylo jich tam několik v jiných věkových kategoriích. Hrála tam i děvčata. Neznám podrobnosti, ale někdo snad bral i zlato.

Miroslav Vlach