Plný optimismu je Zdeněk Kymlička, pořadatel tradiční divadelní přehlídky Ústecká forbína, organizátor řady dalších kulturních akcí v Ústí, v Brné a okolí.

Součástí Forbíny 2021 bud úspěšné představení Divadla Na Jezerce „Sláva strojů a měst“ s fenomenálním Jaroslavem Duškem v hlavní roli. | Foto: Archiv Deníku

„Konečně se nám počty nakažených snižují a vypadá to, že divadla začnou hrát, když už i na fotbal a hokej může tisícovka diváků,“ soudí pořadatel. A dodává: „Loňská Ústecká forbína byla třikrát přeložena. Proto jsem se rozhodl svým divákům i obchodním partnerům splnit, co jsem slíbil. A tak je teď Forbína do divadelního sálu Domu kultury v Ústí připravena takto:“Ve čtvrtek 3. června láká na svěží anglickou komedii „Na poslední chvíli“ od Agentury Harlekýn. Hrají v ní Václav Vydra (v alternaci Jan Čenský), Josef Carda, Jana Boušková i další umělci.