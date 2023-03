V sobotu 11. března 2023 se uskutečnil na svazích Zadní Telnice u Ústí nad Labem v pořadí již 28. ročník originálního lyžařského závodu v obřím slalomu „Telnický rohlík“. Závodu se zúčastnila i šestice zástupců České advokátní komory, která si tak mohla užít náročný závodní den a dobře připravenou – přestože zmrzlou – trať závodu.

Advokátům se na lyžařských závodech na Telnici dařilo. | Foto: Archiv Zdeňka Gruse a pořadatele

Organizátoři závodu opět nezklamali a zůstali věrni historii a tradici tohoto jedinečného závodu, který sahá až do 80. let minulého století. Závodilo se jako vždy v 16 základních kategoriích, z nichž nejmladší jsou „pinďata“ do sedmi let a dále přípravky, předžáci a žáci.

Vedle běžných juniorských a dospělých kategorií (rozdělených podle věku a na muže a ženy) připravili organizátoři i kategorii rodinných dvojic, kde vždy soutěží rodič se svým potomkem s věkovým rozdílem 20 let, dále mohli společně soutěžit sourozenci či manželské páry, letos závodily i rodinné trojice, třígenerační a firemní týmy.

Nejlepšího času ve stavovské kategorii dosáhl koncipient Jan Vančura z Jablonce nad Nisou, který se v celkovém pořadí umístil mezi více než sto devadesáti závodníky na deváté pozici. Druhou ve stavovské soutěži byla Erika Knopová, advokátka z Chomutova, a na třetím místě skončil advokát z Teplic Miroslav Pleva. Kategorii nejzkušenějších závodníků vyhrála emeritní advokátka z Ústí nad Labem Jitka Benešová, které přeji mnoho štěstí nejenom v lyžování, ale i v životě.

Zdeněk Grus, představitel Regionálního střediska ČAK Severní Čechy

