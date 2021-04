V sobotu 10. dubna od 20.00 hodin nabídne balet Severočeského divadla svému vděčnému publiku nový streamovaný program připravený opět ve spolupráci s kameramanem Markem Russem. Představí chystanou druhou část Baletního Triptychu. Publikum čeká baletní inscenace Faunova odpoledne, první symfonie nejvýznamnějšího představitele francouzského hudebního impresionismu Clauda Debussyho.

Balet v Ústí zazáří, Faunovo odpoledne je unikátní. | Foto: Marek Russ

„Autorovo dílo dokonale vyjadřuje jeho individuální impresionistický styl. K tvorbě jej inspiroval francouzský básník Stéphan Mallarmé (1842-1898), vedoucí symbolistické školy, který kolem sebe soustředil mladé tvůrce poesie, impresionistické umělce. Velkou symfonickou báseň Faunovo odpoledne psal na námět starověké mytologie v letech 1865-1866, vydána byla až o 10 let později. Pravděpodobně autora inspirovala malba Francoise Bouchera, francouzského malíře z 18. století,“ informoval Deník Vladimir Gončarov. Sám je režisérem i choreografem představení tak, jako Rita Pleškova, šéfová ústeckého baletu. Dělají na inscenaci spolu.

Mallarmého poetický styl je podle něj záměrně složitý, nepochopitelný a alegorický; vyznačuje se smyslnou jasností obrazů, ladností vkusu a vytříbeným vnímáním života. „Sám Mallarmé srovnával svou poezii s hudbou: usiloval o to, aby jeho fráze, uspořádané určitým způsobem, poeticky působily na čtenáře, stejně jako zvuky hudby na posluchače,“ popsal Gončarov, kreativní tanečník baletu ústeckého Severočeského divadla.

Symfonická báseň „Faunovo odpoledne“ byla určena k recitaci ilustrované tancem, vznikla pro slavného francouzského herce Coquelina staršího. Gončarov k tomu vysvětlil: „Debussy, který se symfonickou básní seznámil v roce 1886, chtěl čtení doplnit třídílnou skladbou: měla předehru, mezihru a finále (parafrázi). Avšak význam té básně byl již v předehře zcela vyčerpán, aniž by bylo nutné v ní pokračovat.“