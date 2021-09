Slunečného počasí využili nejenom běžci, ale i rodiny s dětmi k návštěvě krásné lokality u jezera Milada, kde se konal již tradiční běh Upřímných srdcí. Jeho 6. ročník byl věnován Štěpánkovi a jako každý rok bylo 100% startovného i výtěžku věnováno na pomoc. V tomto případě právě Štěpánkovi, na jeho „cestě za snem“.

Běžci Upřímných srdcí pomohli Štěpánkovi. Překonala se hranice 2 milionů korun. | Foto: Nadační fond Upřímné srdce

Příběh Štěpánka, trpícího mimo jiné centrální svalovou hypotonii, nám představila v emotivním projevu jeho maminka. Štěpánkovi nedávali lékaři veliké šance na to, že by někdy chodil, ale on i jeho maminka jsou velicí bojovníci a jak jsme se mohli sami přesvědčit, Štěpánek sám zvládl jeden z nejkratších nesoutěžních běhů. Pokrok, ale bohužel něco stojí a v tuto chvíli se jeho maminka snaží sehnat finanční prostředky na několikery lázně ročně, které bohužel nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou a jsme moc rádi, že se nám podařilo vybrat více jak na jedny.