Teploměr zase straší seniory, venku se nedá dýchat, ale u vody je vždycky krásně. Nikdy jsem to neměřil, ale červený autobus má snad nejdelší trasu od divadla do Církvic. Ukazatel na konečné napovídá zvědavcům, že je to jedenáct kilometrů. Byl jsem tam jednou v malém kostelíku, když tam zpíval mladý Matoušek, ale to už je dávno. Cyklistická stezka navádí sportovce do míst, kde dřevěný vodník hlídal pyšně plachetnice. Zelený mužík už tam není, ale vůně klobásek přiláká k občerstvení U Plavčíka i drsného vegetariána. V pondělí 14. srpna tam bylo veselo.

Církvice chválí hlavně cyklisté, hostům chutná zmrzlina, pivo i klobása. | Foto: Miroslav Vlach

Kousek od stánku stála krásná motorka, v akci bylo několik paddleboardů, nezletilých plavců, šikovných pejsků a propocených cyklistů. Zkušený rybář seděl na břehu a snil o zlaté rybce. „Jsem tu od dubna do poloviny září, vlastně tak trochu kopíruji cyklistickou sezonu. Místní nejsem, dojíždím sem z Neštěmic. Začínám v deset dopoledne, zavírám podle zájmu veřejnosti kolem osmé večer. Náhodní cyklisté se mě už několikrát ptali, proč U Plavčíka? Vysvětlení je prosté. V začátcích jsem tady čepoval žateckého Plavčíka, tak zůstal alespoň na střeše. Dnes tu mám jiné pivo, limonádu, uvařím kávu, griluji, nabízím točenou zmrzlinu, zvládnu i zmrzlinový pohár, nebo bramborák, když je třeba poradím, jak dál. Samozřejmě, že nejvíc zákazníků přijíždí na kole," svěřoval se Radek Lev. Neznáte muže z fotografií? Pohyboval se v ústecké MHD, kde ho zachytily kamery Krásné plachetnice čekaly na svou šanci, možná o víkendu dostanou vycházku. Školáků tam bylo víc, mě zaujali dva kluci s fotbalovou reklamou na zádech. Přijeli ze Střekova, prý na kolech tráví celé prázdniny, doprovázel je zkušený borec v červeném dresu. „Já fandím Messimu, podle mne je nejlepší. Ty jeho kličky, finty, přihrávky, to je nádhera," prohlásil osmiletý Kája. Ten druhý se jmenoval Míša, nikterak neoponoval, ale na zádech měl Ronalda. Zmrzlina jim chutnala, v tom vedru učiněný zázrak. Obchodní centrum na Střekově? Ve hvězdách, stejně jako lékárna Během hodiny jsem napočítal cca padesát cyklistů, někdo jenom zamával na pozdrav a pokračoval dál, další doplnil zásoby a rád poseděl pod slunečníkem. Sedmiletá Helenka doprovázela ke stánku o něco starší Aničku, šikovný kluk předváděl na zvláštním vozítku jízdu po dvou kolech. „Doma mám velkou šlapací káru, to je jízda," svěřoval se Jarda a na požádání dospěláků vysvětloval ovládání svého speciálu. Moc příjemné místo, několik informačních tabulí popisuje historii, opalovací lehátka ocení krasavice, pod kostelíkem narazíte na plot plný nádherných ostružin. Jednu jsem ochutnal, majitel se jenom smál. Je léta, tak užívejte, zítra může pršet. Byli jste už v Církvicích? Na kole je to zážitek, jezdí tam červený autobus č. 17. Miroslav Vlach