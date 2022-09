Delegace zahájila návštěvu v Severočeské vědecké knihovně. Tam ji přivítali náměstci primátora Tomáš Vlach a Michal Ševcovic společně s ředitelkou Janou Linhartovou. Ta představila jednotlivé aktivity knihovny i její prostory. Delegace následně zamířila do muzea, kde pro ni byla připravená komentovaná prohlídka exhibice Naši Němci s Tomášem Okurkou. Výstava o společném česko-německém soužití na německou návštěvu vskutku zapůsobila.

Delegace zakončila návštěvu v ústeckém infocentru, kde bylo připravené setkání s atlety projektu Lauf-KulTour. Během něj sportovci absolvují trasu o délce více než tisíc kilometrů pěšky či na kole a navštíví několik měst. Letos se do projektu dostalo i Ústí nad Labem. Sportovce společně pozdravili náměstek ústeckého primátora Michal Ševcovic a náměstkyně chemnitzského primátora Dagmar Ruscheinsky. Sportovci se následně přesunuli do DDM, kde pro ně ředitel Jan Eichler připravil ubytování. V sobotu pak vyrazili směrem na Drážďany a zpátky domů do Chemnitz.

Romana Macová – mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem