Vodní elektrárna Střekov, kterou na řece Labi provozuje Skupina ČEZ, se v tomto týdnu opět otevře veřejnosti. Stane se tak v neděli 21. května, a to v tradičním čase od 10 do 16 hodin. Den otevřených dveří se tentokráte koná u příležitosti výstavy s názvem Energie & civilizace, která je nainstalována na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem (4.-22.5.).

Den otevřených dveří vodní elektrárny Střekov. | Foto: Ota Schnepp, ČEZ

Skupina ČEZ provozuje na řece Labi sedm vodních elektráren. Střekov je přitom se třemi vertikálními Kaplanovými turbínami s celkovým instalovaným výkonem 19,5 MW největší a zároveň na území ČR i poslední v řadě. Ročně dodá do sítě tolik elektřiny, kolik by stačilo k pokrytí spotřeby většího města s asi 27 tisíci domácnostmi. V následujících letech čeká všechna tři střekovská soustrojí postupná komplexní modernizace. Efektivita elektrárny se tak zvýší o 10 %, čímž ušetří při výrobě elektřiny miliony kubíků vody.

Nedělní možnost nahlédnutí do jejích útrob bude přitom letos již druhá v pořadí, přičemž 25. března u příležitosti Světového dne vody zavítalo na její prohlídku úctyhodných 865 osob.

FOTO: Milada patřila Běhu pro Paměť národa, sportovalo se pro dobrou věc

„I když je vodní elektrárna Střekov stále středem zájmu veřejnosti, tak vysoké číslo jsme opravdu nečekali. Lidé nám pak také volali, zda se nebude někdy v budoucnu den otevřených dveří opakovat, že tenhle z nějakých důvodů nestihli. Dá se říct, že jsme je potěšili ujištěním, že ano, a to hned v neděli 21. května v obvyklém čase od 10 do 16 hodin. Termín se nám vlastně nabídl sám, neboť v centru Ústí nad Labem v té době finišuje velkoplošná výstava, která se soustředí na koncepty udržitelnosti, roli přírodních materiálů a získávání čisté energie, s názvem Energie & civilizace, jejímž generálním partnerem je právě Skupina ČEZ,“ poznamenal k výběru předposlední květnové neděle za ČEZ Obnovitelné zdroje David Schoř, vedoucí odboru provozu MVE.

FOTO: Doprava v Krásném Březně se zklidnila. Pořád je ale složitá

Jednotlivé exkurze během dne otevřených dveří budou mít vždy stejný scénář. Nejdříve se zájemci seznámí s historií vodní elektrárny Střekov, a to jak prostřednictvím průvodců, tak i fotografií rozvěšených ve vstupní chodbě velína. V něm se dozvědí, jak lze podle potřeby celou elektrárnu ovládat. Následně se podívají i do srdce elektrárny, tedy do strojovny s průřezovým pohledem do jednotlivých poschodí každého ze tří soustrojí. Ve venkovním areálu si prohlédnou například stroj na čištění jemných česlic nebo venkovní rozvodnu, z níž je po transformaci vyváděn výkon do distribuční sítě. Pro návštěvníky tak půjde o jednu z letošních možností vidět zařízení elektrárny ještě v současné podobě.

Ota Schnepp, mluvčí Skupiny ČEZ pro severozápadní a střední Čechy