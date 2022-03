Princip hry, kdo jako první získá do svého stáda domácí zvířata všech druhů, všichni už dobře znali. Takže dvanácti deskoherním nadšencům nebránilo nic v tom, začít soutěžit. U jednoho stolu se sešly všechny čtyři slečny a do superfinále s náskokem postoupily Zuzanka s Karolínkou.

U druhého stolu se dařilo Matymu a Vojtovi. Finálový stůl doplnili ještě Šíma s Péťou. Poslední kolo hry bylo opravdu napínavé. Zuzance výhra proklouzla přímo mezi prsty a nakonec obsadila třetí pozici. Vojta se umístil na druhém místě, ale kdyby měl ještě o tah více, jistě by to dotáhl na výhru. A vítězem celého turnaje se stal Maty. Gratulujeme. Všichni účastníci si odnesli hezké odměny. Vítězové kromě medaile získali hry, které do soutěže věnovala společnost Pygmalino.

Veronika Kalinová