Na hlavní pláži to bylo jako v lidském mraveništi. Na pódiu dva neúnavní komentátoři, autogramy rozdával Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, který je šestinásobným vítězem paralympiády a šestinásobným mistrem světa. Malovalo se na obličej, vzpomínalo na kamarády.

Mezi diváky byla nestárnoucí ústecká atletka Bedřiška Kulhavá, ceny předávali skvělí sponzoři, před televizní kamerou postávala Zuzka Rusínová - Kotěšovcová a ředitel akce Michal Neustupa. Program byl nabitý, tmavé mraky nad Teplicemi zcela zřetelné, opatření proti covidu 19 všichni respektovali.

Dopoledne dostalo svou šanci talentované mládí. Nutno dodat, že své malé zástupce tu měli nejen domácí, ale třeba hosté z Děčína, Žatce, Duchcova, Roudnice, Lovosic, Chomutova, Prahy, Kamenice, Litvínova, Mostu, Teplic atd.

Soupiska závodu na 500 m obsahovala 100 jmen, diváky zaujala svým výkonem a příjmením Tereza Sobecká z Chabařovic. V kategorii F8 obsadila druhé místo a porazila hodně kluků. Slavná maminka Jarmila Sobecká ji po zásluze zatleskala. Závod na 1000 m vyhrála dvanáctiletá dívenka z Úštěku Elena Klimková, zlatou medaili vysvětlovala stručně.

"Já vlastně dělám triatlon, běhání je pouze součást přípravy. Solidně plavu, s panem Malým trénuji kolo. Až si to všechno sedne, bude to fajn. Absolvovala jsem už dvacet triatlonů, na bedně jsem ale ještě nebyla (400 m plavání, 8 km kolo, 3 km běh), ale jednou to třeba přijde," svěřila se sportovkyně.

Ve dvanáct hodin odstartoval půlmaraton, do příšerného dusna vyběhlo sedmašedesát drsoňů, mezi kterými bylo několik žen. Dvě kola kolem jezera a potom cílová rovinka. Místní znalci předpovídali souboj Žaloudek - Zuda a měli pravdu. Vytáhlý borec z Mostu (Jan Žaloudek) první kolo diktoval tempo, jako vždy skromný Petr Zuda ze Všebořic přeřadil na vyšší výkon a ladným krokem převálcoval soka. Se startovním číslem sedmdesát proběhl jako první cílem v čase 01:19:30. Druhý byl Žaloudek (01:20:42), třetí Jakub Stejskal z Kadaně (O1:20:44). V tom vedru úžasný výkon. Ještě větší obdiv sklidila za své celkové osmé místo a první místo mezi ženami Jarmila Sobecká (01:34:34) z USK Provod Ústí nad Labem. Druhá doběhla Monika Svobodová (město neuvedeno - 01:41:28), třetí byla Kateřina Brettschneiderová z Litvínova ( 01:46:26).

Desítka startovala o patnáct minut později jasným favoritem mezi muži byl Šimon Koblížek z AC Ústí nad Labem. Před startem se přiznal. že na Miladě vlastně jenom ladí formu do Rakouska.

"Naběháno mám, v dubnu jsem absolvoval MČR v půlmaratonu mužů, doběhl jsem patnáctý, což je dobrý. Koncem června bych měl startoval na Mistrovství Evropy v aquathlonu, proto dnes raději desítka," svěřil se mladý sportovec.

Na trať vyběhla propocená stovka běžců, podle předpokladu Šimon nikoho před sebe nepustil. V čase 00:34:37 byl nejrychlejší. Mezi ženami byla nejlepší Klára Mirvaldová (Sweep Factory Team - 00:39:57).

Pětikilometrový závod absolvovalo celkem 131 sportovců. V zástupu barevných triček byl i Jiří Ježek a doběhl na třináctém místě. Mezi muži vyhrál Jan Karko z České Lípy (00:17:19), nejrychlejší ženou byla Anežka Křížová z Chomutova (00:19:40).

Na pláži zaujala Kavárna na ulici. Dvě pohledné dámy tam obsluhovaly mobilní pultík na kolech. " Přijely jsme z Teplic, ale premiéru jsme měly v Mostě. Podobné pojízdné stánky mají hlavně v Holandsku, tohle je výrobek šikovných českých ručiček z Pardubic. Na rovném chodníku klidně odjedeme sami, tady to bude horší, ale my to zvládneme. Hlavně, že se nápad líbí a lidem chutná," prohlásila paní Kateřina a nabídla ledovou kávu zákazníkovi, který udiveně kroutil hlavou. Úžasná věc!

Tradiční Cyklozávod Milada je plánován na 14. srpna, Winter Milada na 11. prosince.

Miroslav Vlach