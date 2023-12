V Čechách je údajně 118 obcí, které mají v názvu slovo újezd, na Moravě je jich 34. Kousek od Trmic nad vodojemem je několik rodinných domků, žije tam cca 85 obyvatel, tabule Újezd je u silnice. Vánoční strom si osadníci zdobí každý rok, v sobotu 9. prosince si společně zazpívali koledy, popřáli klidné svátky a do jesliček uložili malého Ježíška.

I náš Újezd má svůj strom a předvánoční tradice. | Foto: Deník/ Miroslav Vlach

Nejstarším divákem byl Jaroslav Puchta (80), podal si ruku se sousedy, ochutnal vánoční pečivo a ještě stihl pořídit několik záběrů před rozsvícením stromku. "Moc pamětníků tu není, tady byla cihelna, mlýn, lom, vinice. Jo, je to pravda, tady v těch kopcích se pěstovalo víno. Byla tu hospoda a prodejna smíšeného zboží. Na zahradě mám malý vinohrad, zkouším oživit starou tradici, jde to pomalu. Moc mě to baví, ale jednou jsou to špačci, jindy zase vosy, nebo srnky. Letos bylo sucho. Jsem ale moc rád, že Újezd žije, lidé se schází, pomáhají si. Spojila je parta kamarádů kolem Darka Beneše. To je ten s mikrofonem v ruce. Dobrovolně si navléknou pomalovaná prostěradla se zvláštním erbem a veřejně chválí Vánoce" vysvětloval senior.

Pod velkým slunečníkem na dřevěném pultu byla vánočka, štrúdl, perníček, linecké pečivo, vanilkové rohlíčky, vosí hnízda a chleba s bůčkovou pomazánkou. Podával se punč, grog, čaj, pivo a voňavý svařák. Darek Beneš poděkoval všem. Někdo zdobil stromek, další natahoval kabely, připravoval ozvučení, nabízel domácí dobroty. Vrcholem akce byl příchod svaté rodiny. Najednou byly jesličky plné zájemců o společnou fotku, celý Újezd tleskal.

Miroslav Vlach

Zdroj: Janni Vorlíček