Alternativ rocková kapela Lights Off vznikla v roce 2012 v Jeseníku. Vydala dvě EP u Drug Me Records (2015, 2016) a desku v roce 2019. Všechny nahrávky vznikly ve spolupráci s Michalem „Amákem“ Šťastným (Golden Hive studio, Praha). Po dvouleté pauze a personálních změnách začali Lights Off v létě 2022 opět koncertovat v sestavě Vojtěch Toušek, Laco Kolompár, Mira Kroupa, Petr Kružík, Simon Rozboril.