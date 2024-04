Znáte to, jaro je tady, cítit je všude. Ve středu 27. března se konal v Domě kultury města Ústí nad Labem Jarní rej seniorů. K poslechu a k tanci hrála kapela Oli, slavnostně upravené stoly byly plné pochutin, nová předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postižených Jarmila Pernerová vítala vzácné hosty s kyticí v ruce.

Jarní rej seniorů. | Foto: Miroslav Vlach

U jednoho stolu seděla předsedkyně Městské rady seniorů Ústí nad Labem Květoslava Čelišová, primátor Petr Nedvědický, náměstek Tomáš Vlach a starosta MO Severní Terasa Jaroslav Šimanovský. Nálada byla velikonoční, parket byl plný spokojených tváří, hasiči hlídali tombolu.

Dvě zpěvačky, za klávesami zkušený muzikant, známá melodie na úvod. Pohodový valčík zahájil odpoledne plné úsměvů a vzpomínek, tančil i primátor. S hůlkou v ruce se dostavila Milena Černá, bývalá předsedkyně okresní organizace Svazu tělesně postižených Ústí nad Labem.

Na Rabasovce přivítali jaro. Kuchařky napekly a žáci se seznámili se zvyky

"Mám takový dojem, že jsem funkci předala v pravý čas, běhám po doktorech, záda zachraňují kapačky, dokonce jsem byla u specialisty ve Františkových Lázních. Všechny tu znám, nic nevzdávám, nejsem z perníku, ráda bych se ještě někam podívala. Doufám, že v létě tu kompenzační pomůcku odložím," svěřovala se upravená dáma. Někdo přidal květinu do klopu, někdo speciální otočku na parketu, malá skupinka seniorů zavzpomínala na Havajské ostrovy.

Pan František Plička st. byl nejen učitel, byl to ombudsman Všebořic

"Každý bude jednou starý, unavený, ale nikdo nechce být sám, proto se těšíme na společné akce, výlety, přednášky, zájmové kroužky. Nedávno jsme byli v Praze na muzikálu Trója, chystá se Sezimovo Ústí, bowling, sportovní hry. Ráda jsem jezdila se Zdeničkou Švihovou do Janských Lázní, tuším, že jsem tam byla šestkrát. Skromné ubytovaní v penzionu Sola Fide, skvělý kuchař a nádherná příroda. Hodně lidí na to vzpomíná. Osmdesátku jsem dávno oslavila, ale tady jsou daleko starší pamětníci," směje se paní do objektivu a takticky očima hledá svou kamarádku.

Školáci ze ZŠ SNP se skauty zachraňují koniklec na Střížovickém vrchu

Všichni texty písniček znají, tenkrát jim bylo 25,30,35 let. Milan Chladil, Yvetta Simonová, Valdemar Matuška, Josef Zíma, Eva Pilarová, Standa Procházka, Karel Hála, Věra Špinarová, Karel Gott. Za rok se vrátím, vrátím se zas. Zaznívá z pódia a všem se podezřele lesknou oči. Tleská i krásná paní Kličková, za pět let oslaví stovku, ale stále vypadá jako filmová hvězda. Klasik by dodal: "Krásní mladí lidé jsou jen hříčkou přírody, krásní staří lidé jsou umělecká díla." Jak to vidíte vy?

Miroslav Vlach

FOTO: Zábava, tanec a zpěv. Ples sportovců bavil Ústečany