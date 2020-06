FOTO: Klub seniorů v Trmicích se sešel po třech měsících odloučení

Ve čtvrtek odpoledne bylo v Trmicích veselo. To bylo radosti, to bylo rouškových úsměvů. Po dlouhých třech měsících se sešel Klub seniorů. "Normálně se scházíme každý čtvrtek, ale koronavirus nám zavřel dveře do klubovny. Poslední společná akce se uskutečnila 7. března na tanečním sále restaurace U Kastnerů.

Klub seniorů v Trmicích se sešel po třech měsících odloučení. | Foto: M. Vlach