Na velkých loukách nahoře to bylo příjemné přistání a odtamtud jsem už šel jen pár minut pěšky domů. Ten den mě manželka odvezla do Krupky odkud jsem startoval, takže jsem se tam nemusel vracet pro auto a vyšlo to skvěle. Teď už je sezóna velkých paraglidingových přeletů a výšek u konce a pomalu se budeme vracet jen k lokálním letům podél svahů. Ovšem zejména v podzimních barvách nebo později námrazách a prvním sněhu to budou výhledy a zážitky neméně krásné.