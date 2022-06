Kdo to celé vymyslel?

(Ondřej Kounovský) „Je to nápad našeho oddělení. Původně bylo toto místo určeno k jinému účelu, od 2. června je tu letní kino. Začínali jsme filmem Zátopek, bylo narváno. Kavárna nabídla gril, chlazené nápoje, zmrzlinu několika barev. Diváci si mohou půjčit deku, na zelenou plochu přidáváme lehátka. Místo reklamy začínáme upoutávkou z vlastních řad, následuje kvíz. Propisovačku nepotřebujete, moderní technologie na obrazovce komunikuje s chytrým telefonem. Za několik minut je znám vítěz. Ve čtvrtek 16. června je na programu film Jiřího Havelky Mimořádná událost. Jedná se o komorní tragikomedii, kde uvidíte Igora Chmelu, Aloise Švehlíka, Janu Plodkovou, Václava Koptu a další známé herce. Vstup zdarma. Vlastních nahrávek máme jedenáct, akce bude ukončena koncem srpna. Názvy dalších filmů prozrazovat nebudu, ale bude to fajn.“

Napadá mne hned otázka, a co děti?

(Michaela Hnídová) „Je to první ročník, hodně lidí to neví, reklama je drahá, my využíváme hlavně sociální sítě. Zveme celé rodiny, tady si najde každý své místo a zábavu. Děti zveme do areálu ve čtvrtek 30. června v 10:00. Film se jmenuje Myši patří do nebe. Vstup zdarma! Školáci, co se prokážou vysvědčením, kde budou samé jedničky, dostanou zmrzlinu! Nápadů máme dost. V dubnu jsem sázeli stromky pod rozhlednou Sněžník, přesnou statistiku neznám, ale bylo nás tam dvacet a vysadili jsme tisíc sazenic. Studuje tu 8 500 mladých lidí, UJEP má 1 100 zaměstnanců, kalendář je plný akcí.“

Miroslav Vlach