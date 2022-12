FOTO: Lucifer povolal zálohy, do Ústí přijeli čerti pekelným trolejbusem

Panečku, to byla tedy jízda! V pondělí 5. prosince do Ústí nad Labem dorazily pekelné zálohy. Sám smradlavý Lucifer listoval pečlivě v knize hříchů, seznamy malých zlobilů, neposedů a škarohlídů nasákly kouřem, ale vládce pekel dobře věděl, kdo doma po sobě neuklízí hračky, vrtal se v nose a mamince nepomáhal. Černá tečka nad jménem označovala výtečníky, co si nečistí zuby, tahají holky za copy a v trolejbusu neuvolní místo starším.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Lucifer povolal zálohy, do Ústí nad Labem přijeli čerti pekelným trolejbusem. | Foto: Miroslav Vlach

„Moc dobře vás sleduji, to je samý mobil, počítačová hra, pokemón, facebook a když se vás babička zeptá na poslední přečtenou knihu, kroutíte hlavou. Neprovokujte peklo, každý malý kluk musí umět číst, počítat a psát,“ hartusil rohatec. Děti kulily oči, dospělácký doprovod se smál. Tolik čertů snad tohle město ještě nezažilo. Klasik by dodal: „Čert nikdy nespí, protože lenochů, závistivců a lumpíků je stále víc a víc.“ Na konečné ve Všebořicích přesně v 15.30 hodin zaparkoval zvláštní trolejbus. Uvnitř seděl červený rohatec, kolem něj kroužilo několik čertů třetí kategorie, venku postávali krásní andílci, které chránily vysoké postavy Mikulášů. Pětiletá Gábinka Váchová se nemohla dočkat, až předstoupí před Lucifera. „Já jsem byla celý rok hodná, může vám to potvrdit tatínek. Básničku umím. Trochu mé překvapil Mikuláš s mobilem a kluci, co měli v ruce vypsané hříchy. Panečku, jeden tam měl, že lže a Lucifer to věděl,“ svěřovala se dívenka. S vážným obličejem předstupoval před vládce pekel Lukáš. Tlustá kniha vydala fakta, kluk zčervenal. Potom přišel na řadu Gabriel, Venda i Petr. Zkušený Mikuláš je omlouval, každý přeci může udělat v životě chybu. Trolejbus se rozjel a vedoucí projektu odtajnila odměny pekelníků. „Řadový čert neurčitého významu dostane pytel uhlí, Lucifer trval na zapečených bramborách a vařené kukuřici,“ tvrdila paní Dvořáková. Tak hezké svátky všem! Miroslav Vlach