Vím, že neckyáda letos slavila třicítku. Čím a kde to všechno začalo?

Jiří Podaný: Vždycky je to o lidech. Tyhle akce plné recese a sázek vnikají u piva někde v hospodě. Koštov nebyl výjimkou. Jména po mě nechtějte, nejsem tak starý, kroniku tu nemáme, určitě u toho byli naši tátové. Možná, že Petr Fonderfon st. by byl sdílnější. Ten už má šedivou hlavu. Letos byl zase na neckyádě a určitě přijde i na letní hry. To je ten správný tahoun. Já jsem soutěživost zdědil po babičce, ta tu dlouho organizovala ženské zájmové kroužky. Manželka je stejný blázen, tak jsme to dali dohromady a vznikl z toho seznam akcí nejen pro rok 2022. Za vším tím snažením je SKK Koštov, partička jedenácti lidí, kteří si stále chtějí hrát. Tady bylo dříve škvárové fotbalové hřiště, nyní tu je solidní multifunkční sportovní areál, kde se konají i malé hudební festivaly. V termínu od 19. do 21. srpna se tu uskuteční naše letní hry. Pro kamarády je to vesnická olympiáda. Máme vlajku, v pátek se začíná zapálením ohně, určení běžci přibíhají z Trmic. Jednou třeba přiběhnou až z Prahy!