FOTO: Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Ústí nad Labem je v plném proudu

Již 55. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte byl zahájen 23. listopadu v Severočeském divadle v Ústí nad Labem, a to koncertem orchestru Severočeského divadla společně s loňskou absolutní vítězkou Norou Lubbadovou (13 let), kteří u diváků sklidili nadšený potlesk.

Mezinárodní soutěž mladých klavíristů v Ústí nad Labem je v plném proudu. | Foto: Tomáš Lumpe

Primátor Statutárního města Ústí nad Labem Petr Nedvědický za přítomnosti vyslanců z několika zemí ocenil tradici této soutěže a její spojení s krajským městem. Projev předsedy poroty Martina Kasíka se nesl v duchu jím vysloveného citátu: „Hudba spojuje národy.“ Celý večer proběhl pod dohledem ředitele soutěže Marka Korbélyi, který již před koncertem nešetřil chválou: „Je zde úžasná atmosféra, těším se na koncert i na výkony soutěžících v dalších dnech.“ Srdečně všechny zveme jak na samotnou soutěž, tak na slavnostní vyhlášení výsledků a koncert vítězů v pátek 25. listopadu 2022 od 19 hodin v Severočeském divadle v Ústí nad Labem. Vstupenky jsou k dispozici na www.operabalet.cz. Taťána Mádlová - ZUŠ Evy Randové