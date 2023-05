V pondělí se běželo v parku na Severní Terase pro mozek, ve středu 17. května byl na Miladě Běh pro Paměť národa. Vzpomínka na známé i neznámé hrdiny, propocená trička jako symbol díků a uznání. Děda s vnučkou, táta s mámou, nebo celá rodina na označené trati. Trénovaní jedinci společně s kamarády, kteří startovní číslo navlékli poprvé. Byl to už pátý ročník, jako vždy začínaly děti, nejdelší závod dospěláků měřil deset kilometrů. Paměť národa nezapomíná!

Milada přivítala opět Běh pro Paměť národa. | Foto: Miroslav Vlach

Pořadatelem akce byl Dušan Oslej a spolek Už tam budeeem, časomíru zajišťoval Jaroslav Hercík, hudbu vybíral a sportovní výkony komentoval David Cihlář. Dospěláckých startovních čísel bylo vydáno dvaasedmdesát, dětí běželo devatenáct.

„Mám takový dojem, že v rámci republiky to byl už osmý ročník, my jsme se přihlásili trochu později. Letos začínala Praha, po nás přijde na řadu Brno, koncem května se běží v Liberci. Přihlášeno bylo jedenáct měst. Náš spolek pořádá v Ústí nad Labem pět závodů, ten nejznámější bude odstartován na tomto místě ve středu 21. června pod názvem T-Mobile Olympijský běh. Žlutá startovní čísla měli desítkáři, modrá byla přidělena poloviční trati. Jsem rád, že se přišli podívat i pejskaři, časomírou pod obloukem projeli náhodní cyklisté, koloběžkáři, borci na kolečkových bruslích a několik lyžařů," smál se spokojený pořadatel.

Nejmladším účastníkem běhu byl tříletý borec, který vyběhl na kilometrovou trať v doprovodu ústecké běžecké legendy Zuzany Kotěšovcové. „Letos tu mám oba kluky, starší Vojta by měl vydržet celý závod, hraje za Ústí hokej a fyzičku má, horší to bude s Vašíkem. Sice se mu stupně vítězů hrozně líbily, ale už ho znám, je to herec. Od startu to napálí a zbytek ho ponesu. Startovní číslo tentokrát nemám, připravuji se na sobotní půlmaraton do Karlových Varů. Pojede tam se mnou nejen manžel, ale i tchán," prozradila usměvavá sportovkyně.



Parkoviště bylo plné, svou podporu nedávné historii vyjádřili nejen místní sportovci, své zástupce vyslaly do boje s časem další města a obce severu. Most, Přestanov, Srbice, Teplice, Povrly, Chabařovice, Děčín, Litoměřice, Moldava, Krupka, Bílina. Okouknout hornické jezero přijela i Praha. Velkým překvapením a sportovní nadějí do dalších let bylo umístění jedenáctiletého chlapce na bronzové pozici na kratší trati (5). Matěj Plíva přicestoval s bráchou a maminkou v červeném dresu a zkušenějším soupeřům to pěkně nandal. „Rád běhám, medailí mám doma dost, jako hlavní můj sport bych označil běžky. S bráchou závodíme za TJ Slovan Košťany," prozradil nadějný dorostenec.

Samozřejmě, že měl závod své věkové kategorie, absolutním vítězem desítky byl Vladimír Slezák z Povrlů, který vyhrál v pondělím i běh Čas je mozek. Mezi dětmi zaujala svým vytříbeným stylem a elegancí Terezka Sobecká (10). Jednou z ní bude velké běžecká hvězda jako její maminka. Už tuto sobotu můžete změřit své síly s kamarády na další akci, v Dubicích se poběží krosová desítka, do přírody zve Petra Fiklíková.