„Už letí! Včera jsme seděli na stráni pod vysokými komíny s tátou, děda mi půjčil myslivecký dalekohled, viděla jsem i pilota. Dnes to bylo trochu jiné. Obě letadla načerpala vodu do nádrží, stačilo jim několik vteřin, ale neletěla směrem na Trmice, ale stáčela se rychle doleva. Táta přeparkoval auto na druhé straně u staré továrny, seděli jsme asi hodinu na betonové kostce přímo u vody. To byla paráda,“ svěřovala se desetiletá Jitka z Teplic. V neděli 7. srpna byl nad Miladou letecký den, Italům tleskaly desítky diváků.

Podívaná to byla úžasná, zachytit letadlo na hladině nebylo zrovna jednoduché, někde překáželo vysoké rákosí, jinde prudké světlo. Ohromné objektivy na pevných stativech vypadaly z dálky jako kulomety, na dobrý záběr muselo stačit pět vteřin. „V televizi jsem viděl pár fotek ze Hřenska, je to hrůza. Tady je to spíše zábava. Rozhodující je světlo, dobrá technika a zkušenost. Pár solidních fotek jsem udělal, hlavně pro vnuky. Momentálně oba mají chřipku, tak jim to musím všechno podrobně popsat,“ vysvětloval pan Pavel z Chlumce.

Žluté kanadské protipožární speciály zapůjčené z Itálie ve Hřensku už dobře znají. Silné motory, nádrže na 6 000 litrů vody, během hodiny letadla čtyřikrát zalévala červeného kohouta v nepřístupných soutěskách. Ve Hřensku se střídaly televizní štáby, ministři, unavené uniformy. Kilometry propojených hadic, ohromná čerpadla připravují vodní zásobníky pro vrtulníky, všichni si přejí pořádný slejvák, který by určitě pomohl.

Miroslav Vlach