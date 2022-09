Pořadí: 1. Žižkovský tygři Praha - 1 292,5 b, 2. Lentilka z Ústí nad Labem - 1 290 b, 3. J.O.K.E. - 1 243,5 b

Náhodný čtenář asi hned nepochopí, o jak náročný sportovní festival se jedná, proto přidám pár základních údajů. Závodí šestičlenný tým. Podmínkou je jedna žena a jeden účastník starší 45 let.

Podle náhodného rozpisu a přiděleného startovního čísla je určen čas a místo sportovní bitvy. Každý z členů týmů se musí zapojit minimálně do čtyř sportů. V roce 2020 se akce nekonala, letos bylo přihlášeno 90 týmů, na programu bylo 18 sportů. Kopaná, nohejbal, plážový volejbal, rafty, plavání, stolní tenis, kuželky, horolezecká stěna, lukostřelba, orientační běh, biatlon, kolečkové brusle, cyklistické kritérium, cyklistická časovka, tenis, paddleboard, veslařský trenažér a bungee running. I osmnáctý ročník řídil Jaroslav Novák se svou partičkou a bylo to prý fajn. Nebyl jsem tam, fotil jsem golf ve Všebořicích, proto přikládám oslavnou koláž Lentilek z předchozích let. Stárneme všichni, nejvíc je to poznat na dětech. Ta dívenka s mašlí ve vlasech prý půjde za pár dní do druhé třídy. Za deset let třeba vystřídá tátu. Zkuste to příští rok také!

Miroslav Vlach