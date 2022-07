FOTO: Na procházce od hlavního nádraží k Srdíčku na tři zrzky

Čtenář reportér Čtenář

Někdy se tomu říká průzkum bojem. Venku bylo v úterý 19. července skutečně horko, ale člověku to nedá. Vzal jsem foťák, nějaké drobné do kapsy a vyrazil do terénu. Záměrně jsem svou krátkou procházku začal na hlavním nádraží přesně v 16 hodin, mají tam totiž skvělou kávu.

Na procházce od hlavního nádraží k Srdíčku na tři zrzky. | Foto: Miroslav Vlach