/FOTO/ Slavnostní šerpování budoucích prvňáčků v MŠ Stříbrnická je každý rok krásná událost, které se s radostí účastní i starosta Jaroslav Šimanovský. Balónky štěstí létaly vzduchem a nadšené dětičky si tajně přály, aby se ve škole měly tak dobře, jako v milované školce.

Loučení s budoucími prvňáčky na Severní Terase. | Foto: Se svolením MO Severní Terasa

Nahlédněte do naší fotogalerie a podívejte se, jaká tu panovala nádherná atmosféra. Zavzpomínejte s námi, jaké to bylo, když jsme byli takhle malí, měli celý život před sebou a svět nám ležel u nohou. Možná, že se při tom neubráníte dojetí, tak jako my.

Mohlo by vás zajímat: Co je s Miladou? Život u ústeckého jezera skomíral, sezonu odšpuntuje víkend