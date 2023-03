Je-li to podstatné v titulku, netřeba číst dál. Ale to je škoda, neboť v sobotu 18. března žil Národní dům první velkou kulturní událostí roku 2023. Ač Ústí letos těšilo víc plesů, nej akce může být jen jedna! Pohodové představení novinky „Petri“ muzikanta s potenciálem. I autor písní Petr Lüftner, jeho šansonová sestřička Eliška, blízcí folkaře i jeho fanoušci si to užili.

Písničkář Lüftner pokřtil v Ústí nové CD. | Foto: Miroslav Solař

„Měl jsem trému, byl to můj první koncert s příležitostnou kapelou,“ řekl Petr pro Ústecký deník. Přizval členy místního Nepitch Bandu: Pavla Nepivodu (kytara, klavír, zpěv), Hynka Vernera (bicí) i Toma Olšana (basa). Byl nadšen, jak rychle i dobře se jeho písně naučili. Dali jeho hudbě rockový šmrnc i country nádech, roztančili sál. Všiml jsem si: „Petrova hudba tu měla šmrnc i sílu hitů legendy Neila Younga (USA).

Překvapení večer byl už start, song „Ty jsi to Ústí“ z roku 2016. Ač ho má Petr již na 1. CD, hlásil: „Je to novinka“. Zpívá v jejím nově přidaném konci o místních politicích Kubatovi i Gandalovičovi. Ač se i oni na dnešním svrabu Ústí podíleli, hit Petrovi na YouTube „olajkovali“. Toť další důkaz Petrova nadhledu i aktuálnosti, že v peprné písni po letech pokračuje! „Koncert ani nezačal a vy už tleskáte ve stoje,“ chválil diváky.

Hit „Adéla“ kdysi věnoval své přítelkyni, štíhlé dívce s dnes už viditelným bříškem. Že s ní koncem léta čeká rodinu, popsal osobitě: „Někdy fanynky koncert odváže, na muzikanty házejí své kalhotky, což je přijde draho. Přiznávám, dnes bych ale spíš uvítal s Adélkou, kdyby přilétly dupačky,“ smál se Petr. Tak snad příště…

Z duetů s Eliškou mě bavil song „Z měsíce na měsíc“. „Je o mě, on už ví, jak „žiju“, přiznala sestra. „Mě tu dost bavila písnička o želvě s návykem“. Petr zpívá, že na Střekovském nábřeží viděl Karetu s cigaretou v hubě… „Petr je charismatický, ty texty nemají chybu, stejně jako má jeho sestra Eliška zajímavý hlas,“ řekla Jana Janderková, která běžně na koncerty nechodí. Na Petrovi i Elišce se shodla s kamarádkou Danou Brýnovou, Dana i Jana žijí v Krásném Březně. Květinářka Silvie Marksová z Klíše, hodnotila koncert: „Parádní“. Její děčínská kamarádka Dana Moclová, Petrova fanynka, hlásila: „Mám ráda jeho hudbu i nápady, CD „Petri“ mi po dnešku nesmí chybět. Je tu pohoda!“

Petr nám představil nový stříbrný akordeon Weltmeister, na trpký song „Celebrity“ ho měnil za kytaru. Píseň věnoval Léně, švagrové své nastávající, která na křest na jediný večer letěla až z Londýna. „Nechala tak na jeden večer byt prázdný. Snad to nenapsala na Facebook, zloději se to může hodit. Není to bezpečný,“ varoval Petr. „Někdy váhám, jestli na Fejsbůk psát, kdy budu hrát mimo Ústí,“ svěřil se publiku.

Pro radost k písni „Suomi“ z CD „Petri“ mu fanoušci rozevřeli v sále vlajku Finska, užili jsme si i nový hit „Pojď se mnou“. „Další píseň „Pták“ je krátká, i když vím: Fanynky nemají krátké ptáky rády,“ uchechtl se Petr. Jeho další duet se sestrou si pak publikum vytleskalo. Snad to byl kousek „Playback je nejlepší zvukař“, za který se folkař omlouval mistrovi zvuku večera Jiřímu Maškovi. Jehož žena Zuzana, oba z vydavatelství Good Day Records, Petrovu novinku na místě pokřtila.

Po přídavcích Petr na scénu pozval countrymana Karla Poláčka, ex kapelníka místní legendy Fešáci. „To on mě učil hrát na kytaru,“ řekl, proč si s Karlem i parťáky na scéně ťukli kvalitní pálenkou. „Když se tu rozhlížím, jak se všichni baví. Vidím, že jsou tu lidi, co milují zajímavou muziku z Ústí. To mě těší,“ řekl Poláček. A Petr Lüftner ho doplnil: „Jsem rád, kolik vás přišlo. Bez vás by to tu dnes nemělo cenu,“ tvrdil plný vděku. Zas na garmošku přidal s Eli duet „Za všechny“, vytleskaný publikem, kde se báječně bavily i děti s rodiči; devítiletý klučina i o málo starší dlouhovláska. A v sále nechyběla na invalidním vozíčku nadšená Terezka Laubeová; má Petrovu hudbu ráda, užívá si ji živě, jak to jde.

„Většina mých písní vznikla loni v Jizerkách, Libverdě i v Hejnici, kde jsem byl v lázních,“ tvrdil Petr Lüftner, zatímco my mlsali báječný koláč. Přinesla nám ho na tácku s dřevěnou lžičkou Adéla Němečková, přítelkyně i budoucí žena Petra. Sladké pekla s Eliškou Lüftnerovou.

Muzikanty a diváky zpovídal: Radek Strnad

Rozhovory zaznamenal, fotky a video: Miroslav Solař