Ve středu 7. června byl sál Národního domu v Ústí nad Labem plný hrdých rodičů, na pódiu třicítka školáků z Literárně-dramatického oboru ZUŠ Evy Randové nabízela svůj talent a šikovnost. Mimořádné akce se jmenovala Hrajeme si s divadlem. Dvě zkušené dámy, Nataša Nosková Gáčová a Taťána Mádlová vedly náročnou zkoušku, v 18:00 odtajnily hlavní představení, které mělo čtyři části. Jednoduché rekvizity, nenápadné převleky, vtipné průvodní slovo, úžasní herci, zasloužený potlesk.

Nejen rodiče tleskali malým hercům ze ZUŠ Evy Randové. | Foto: Miroslav Vlach

„Tohle je skupina dětí ve věku od 8-12 let. Téma vychází z divadelního prostředí, dialogy naznačují problematiku na scéně i mimo ni. Začínáme ukázkou nazvanou Poznáváme divadlo. Potom se představí dřevění herci a jejich vodiči ve scénce Z pohádky do pohádky. Vtipné dialogy si děti připravily sami, nejen malý pekelník se nestačil divit," vysvětluje průvodkyně akcí a po chvilce pokračuje dál. " Co všechno se může stát na prknech, co znamenají svět dokumentuje třetí část. Zmatky s osvětlením končí nevolností hlavní představitelky, ale všechno nakonec dobře dopadne. Autorské zpracování tématu nový cirkus představí dvanáctiletí herci pod názvem Cirque de Dramaťáque. Malá scéna se na chvilku promění ve skutečnou manéž, kde nechybí hadí žena, kouzelník, tanečnice, vrhač nožů, nešikovný kaskadér i šikovný komentátor. Tohle je už opravdová show," tvrdí Taťána Mádlová.

„Hlavně mluvte nahlas, pomalu a nezapomínejte na příslušná gesta. Jsou to vaše texty, nápady, tak si to užijte," povzbuzuje školáky profesionální herečka Nataša Nosková Gáčová. Moc je to baví! Vzorem jim může být třeba Ondřej Havlík ( Endru), který tu také začínal. Hudební improvizátor, vokální virtuóz, několikanásobný Mistr ČR v beatboxu. Dnes ho zná celá republika.

Na literárně-dramatický obor ZUŠ Evy Randové dochází momentálně cca 70 dětí. Mladší umělci se představili ve středu, ti starší se teprve chystají do činnoherního studia na Střekově. Příští pátek 16. června jim držte palce.



Miroslav Vlach

Zdroj: Martin Mudroch