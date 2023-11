Tahle akce na Miladě se fakt povedla. Místo televizních zpráv rozcvička, místo seriálu kondiční běh, místo kávy iontový nápoj. Olympionička Eva Vrabcová Nývltová představila manžela, dcerku i bílého psa, úspěšného reprezentanta v aquatlonu Šimona Koblížka doprovázeli rodiče, ústecká vytrvalkyně Zuzana Kotěšovcová se stále smála, nejmladším účastníkem byl devítiletý fotbalista z Habří, šedesátiletý Jirka Masoršič stál na bedně, komentátor David Cihlář znal snad všechny, Jarda Hercík neomylně měřil čas.

Běh na Miladě. | Foto: Miroslav Vlach

Byl to už třetí ročník, akce se jmenovala Noční stopa Vytisknuti.cz. Modrá světýlka kopírovala kratší trať (4), červená osm kilometrů. Hlavního organizátora Dušana Osleje ze spolku Už tam budeeem mile překvapila solidní účast, před hromadným startem se rozsvítily čelovky, Milada ve čtvrtek 16. listopadu přivítala sedmdesát běžeckých nadšenců, rodinní příslušníci doplnili stovku.

Snad každý byl zvědavý, jak čtyřkilometrovou trať ve tmě v neznámém terénu zvládne bývalá reprezentantka a účastnice pěti olympijských her Eva Vrabcová Nývltová. Dávno už netrénuje, běžecké boty vyměnila za horské kolo, bohaté zkušenosti předává talentovanému mládí. Tříletá Adélka ji držela palce a maminka vyhrála s velkým náskokem. Potlesk v cíli si vysloužil školák se startovním číslem 104 v modrém provedení. Mezi dospěláky doběhl celkově čtvrtý. " Hraji fotbal za Armu, bydlím v Habří, mám tu stejně starého bratra, sestru a maminku. Bratr ale neběžel, má polámaný malíček na noze, což mě možná zachránilo. Ten by mě určitě proháněl. Moc se mi to líbilo, škoda, že jsem nebyl třetí," prohlásil šikovný Kryštof Bílý. Absolutním vítězem v kategorii mužů na delší trati byl student Šimon Koblížek, mezi ženami jako vždy excelovala učitelka Zuzana Kotěšovcová. Na soupisce byli borci nejen z Ústí, prezentoval se Duchcov, Povrly. Děčín i Dobětice. Starovní číslo 206 navlékl na hrudník Ota Kéhar z Plzně. Skvělé klobásy chutnaly všem, svařák zavoněl pod vysokými komíny.

Závěr akce patřil autogramiádě s Evou Vrabcovou Nývltovou. Ochotně pózovala s jednotlivci i skupinami. Postavou malá dáma s velkým srdcem okouzlila noční Miladu. Kolik znáte českých sportovců, kteří startovali na zimních i letních olympijských hrách?