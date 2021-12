Ta červená posvátná největší skála světa původních obyvatel uprostřed nejmenšího kontinentu s domorodým názvem ULURU, známá i jako AYERS ROCK, tedy Ayersova skála láká dobrodruhy, cestovatele i turisty z celého světa. "Našel jsem způsob, jak spojit sportovní výkon s australským symbolem a ještě posloužit vlasti. Našel jsem odpověď i na vtíravou myšlenku, která mučila mou fantazii zhruba devět měsíců - vytvořím český rekord ve výběhu na AYERS ROCK“, mi sdělil před časem kamarád Pája, ústecký učitel, který odešel v létě roku 1989, ještě před sametovou revolucí za hranice a nakonec se usadil v Austrálii. „Na sklonku starého roku, v době vánočního volna, kdy převážná část Austrálie si pořizuje další mrazáky a ledničky do výbavy, aby se zásobila dostatečným množstvím studeného piva nebo a má-li čas a peníze nasměruje svou dovolenou na chladnější Nový Zéland či na Tasmánii, zakoupil jsem letenku do středu kontinentu, tedy do míst, kde teploty kolem pětatřiceti stupňů ve stínu jsou v této době považovány za zcela normální.“

Tři tisíce kilometrů od Sydney tu spočívá už šest set miliónů let kamenný obr klidně v moři rudého písku, opředen pověstmi původních obyvatel - aboriginalců, měnící barvy během dne jako nějaký chameleón. Největší obnažený monolit planety Země přitahuje ročně statisíce zvědavců z celého světa, a denně se stává terčem zájmu

stovek obdivovatelů. Krkolomná stezka k jeho nejvyššímu bodu je důkladnou prověrkou jejich fyzické kondice. Bytelný řetěz lemující cestu k vrcholu je na prvních čtyř set metrech naprosto nezbytný. Výstup totiž chvílemi připomíná šplhání po žebříku a hladký povrch a téměř kolmé stěny nedávají rozhodně pocit bezpečí. Kdo však překoná tuto první krutou zkoušku, má vyhráno. Skála s dramatickou náhlostí vystupuje 348 metrů nad okolní terén, viditelná ze vzdálenosti sto kilometrů. Národní park stejného jména jako hora, poskytuje podívanou světové úrovně, ale i kvalitní služby. A tak zatímco tvrdí muži a ženy nocují v těsné blízkosti monolitu chráněni pouze moskytiérou, masoví turisté uléhají trochu více na severu do bílých prostěradel v bezpečné vzdálenosti ledničky s chlazenou kolou a barevné televize.

V půl páté ráno se brána moderního turistického centra Yulary otevře a vychrlí autobusy plné nadšenců chtivých zastihnout východ slunce na vrcholu AYERS ROCKu. Japoncům jsou rozdány bílé rukavičky, aby měli lepší styk s železným řetězem a pro trempa vařícího si právě ranní čaj pod úpatím kopce, začíná báječná podívaná. Otevřou se dveře klimatizovaného autobusu a první várka se pouští do útoku. Po třech minutách se objevují první odpadlíci. Brzy se připojují další a jejich rychle rostoucí počet vzdávajících se, dává tušit, že ULURU nevydá svůj skalp opět zadarmo. A vůbec ne každému.

Večer Pája obchází v posvátné úctě rozžhavenou skálu. V zapadajícím slunci připomíná rozpálený uhlík. Červená barva, která proslavila tento monolit daleko za hranicemi Austrálie, je způsobena kysličníkem železa, který reaguje na okolní teplotu, takže hora mění v průběhu dne několikrát barvu. Ráno je šedá, v poledne oranžová a na sklonku dne rudá. Večer před výstupem provádí rekognoskaci terénu. Jeho cílem je vytvořit základní český rekord výběhem na Ayers Rock a jako první člověk na světě stanout v nadcházejícím Novém roce na jeho vrcholu. Nebude zřejmě sám, spolu mají na vyvýšeném místě monolitu ustláno i čtyři Japonci a tři Němci. Ti mají něco tekutého k oslavě Silvestra a česko-japonské skupině i doušek nabídli. Ač rozhovor plyne a pocity z debaty se zástupci hospodářských velmocí jsou dobré, následné reprezentační povinnosti nutí poděkovat za pohoštění a ulehnout pod Jižním křížem do spacáku.

Je brzké ráno. Hodinky na zápěstí ukazují 4.40. Panuje zlověstné ticho přerušované jen poryvy větru. Je hluboká černá tma, ale něco se děje. Pája se staví na unavené nohy a ztuhne hrůzou. Na obzoru se už valí z turistické YULARY kolona aut a autobusů. "Je zle, zaspal jsem". V šíleném chvatu hází spacák do batohu a spouští se nebezpečnou cestou dolů. Konečně parkoviště, rovná půda pod nohama. Všude se to už hemží lidmi, většinou šikmookými, je tu provoz jako na Václaváku. Všichni směřují k řetězu. „"O ty strach nemám, vrásky na čele mi dělá ale aboriginalský sportovec, nyní už s dvouminutovým náskokem ", hodnotí děj na monolitu Pája. Nařizuje stopky a dává se rychle do stíhání muže s aboriginalskou vlaječkou na triku. Ten nepoužívá řetězu, funí a dere se vzhůru. Základní pravidlo, které si Pája stanovil, tedy nepoužívat řetěz, je ve dvou místech strašně obtížné dodržet. Skála je tady ohlazena milióny kroků a dva až třímetrové úseky nemají daleko sklonu devadesáti stupňů. I tak je Pája v popředí dobyvatelů vrcholu, stále ale za Aboriginalcem. Jak vypadají rozhodující minuty? Zbývá poslední kilometr boje. Síly už docházejí, domácí soupeř je stále vpředu. Nohy místy přestávají poslouchat, na chvíli se dostavuje i křeč do stehna. Jen vydržet. Domorodý soupeř je vzdálen asi tři sta metrů, vzdálenost se zmenšuje, ani on už neběží. Ostrý vítr ženoucí se přes poušť rve čepici s českou vlaječkou a jako pírko ji nese někam na sever.

Vzdálenost mezi dvojicí nejlepších běžců se zkracuje. Ale najednou - Aboriginalec se opět rozbíhá. Páju dělí od něj už jen třicet metrů. Ach ne! Vousáč upozorněn hlukem se ohlédne a vida pronásledovatele, rozběhne se a s lehkostí překonává zbývajících pár metrů a dobíhá jako první člověk na planetě v čerstvě Novém roce k vrcholu ULURU. Pája přibíhá k smrti vyčerpán o dvacet metrů za ním a zastavuje na stopkách svůj dosažený čas. Dopadá bez dechu vedle vousáče, ten mu klepe uznale na rameno a funí jako kompresor.

Vítěz se jmenuje Jim. Pracuje v Yulaře a na AYERS ROCK vybíhá každý Nový rok už dvanáct let za sebou a vždycky je první na vrcholu. Není to k vzteku? Vyčerpání Páji je větší, než zklamání. Ale nevadí, říká si, Aborižinalec je tu doma, jeho soukmenovci tu byli nejmíň o šest tisíc roků dřív, než já. Kochá se na obzoru vycházejícím sluncem a v zádech má valící se davy. Mezi bílými rukavičkami mu mává jeden známý ze včerejška. Vyzvídá, jak se spalo a hrdě oznamuje, že z jejich autobusu byl na kopci první. "Dobrý výkon", chválí ho Pája. Hlavní jeho cíl - vytvořit základní český rekord, byl splněn. Nový rok, započatý trochu exoticky, pokračuje. A čas 24 minut 56 vteřin lze překonat. "Kdo cítíte, že máte na víc, můžete se do nitra Austrálie taky vydat. Vždyť rekordy jsou od toho, aby se překonávaly. A pokud se budete potulovat kolem Rocku, nakukovat do domorodých svatyní a hladit rudou skálu, možná tam někde najdete alespoň tu čepici s českou vlaječkou. Prosím vás, vezměte ji s sebou nahoru. Ona tam totiž taky trochu patří", říká na závěr Pája.

(Malý dodatek: Tuto akci můj kamarád Pája uskutečnil cca před deseti lety, dnes je to trochu jinak. Okolo útvaru vede několik různě dlouhých tras. Podél nich je spousta domorodých kreseb a posvátných míst oddělených plotem, kam vstup je považován za přečin. Přesto je v blízkosti hory postaven luxusní hotel Longitude 131° - skupina domečků ve stylu stanů. Pískovcový útvar má nesmírný kulturní a náboženský význam pro domorodce (Anangy). Celé území okolo Ayers Rocku patřilo od pradávna lidu Anangů a zároveň je křižovatkou domorodých „cest stvoření“: Posvátná oblast byla Anangům v r. 1985 australskou vládou navrácena a je také zapsána do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Od 26. 10. 2019 je hora ULURU pro návštěvníky uzavřena. Alternativou se nabízí turistická trasa kolem monolitu, kde se nalézají místa spojená s rituály Anangů, kam se v rámci respektu k jejich kultuře nesmí ale vstupovat a kde je i fotografování zakázáno.)

Ervín Dostálek