Za krásnou přírodou a divokými zvířaty jsme vyrazili do Zoocentra Srdov, kde se na nás těšil milý průvodce a srnky, jeleni, kozy bezoárové a čáp Tomášek a Zuzanka. Nakrmili jsme jak zvířátka tak sebe a po obědě jsme vyrazili do expozice, kde jsme zblízka viděli lva, zebru, medvěda, papoušky, divočáka, antilopu a ty největší sloní kly. Zapojili jsme se i do projektu s Knihkupectvím Dobrovský a poblíž školy ukryli několik knížek, které už našly svého nového majitele. Celý týden nám přálo počasí a našel se čas i na dětské hřiště. Akce byla podpořena Městským obvodem Ústí nad Labem - město.

Veronika Kalinová

