Ovšem slečnu Bókovou, nadšenou dívku nemalých ambicí, hudebnici se štíhlými prsty s hlavou plnou nápadů, Česko docenilo až předloni. Tehdy zaujala svým prvním jazzovým cédéčkem pro alternativní hudební společnost Animal Music. Svěžím albem Inner Space tak vybočila z dosud známých vod klasické klavírní hry, a výborně! Nahrávka v invenčním jazzovém triu jí vynesla nominaci na cenu Anděl za nejlepší jazzové album roku 2019.

Když loni zjara zamířila Nikol Bóková do studia opět, měla už v hlavě nápady na své pojetí hudby klasiků. A také vlastní kousky, jimiž prokázala zručnost ve své autorské tvorbě. Bóková tak v novém projektu inovativně nabídla obtížné skladby pro klasický sólový klavír (Korngold, Rachmaninov, Ravel, Novák či Svoboda) v naprosto suverénním provedení. Vše korunuje pěti vlastními kompozicemi, inspirovanými tvorbou zmíněných autorů klasiky. Dokazuje to i titulní skladba Unravel, poslední kousek CD věnovaný právě Maurici Ravelovi. Opět ji tu citlivě doprovázejí spoluhráči z tria, bubeník Michał Wierzgoń a kontrabasista Martin Kocián. Lví podíl na úspěchu alba Unravel mají mnozí, od autora fotek Jana Valy, Petra Ostrouchova z Animal Music, ten Nikol šikovně inspiroval a Milana Cimfe z vyhledávaného studia Sono. Bez něj by album znělo asi dost jinak, možná by nevzniklo vůbec. A to by byla škoda, neboť label Animal Music nabízí svému publiku i světu vůbec kvalitu vpravdě alternativní. Díky různým cenám zvedá laťku kvality i pro ostatní vydavatelství a posluchače.

Teď tedy třeba ještě Nikol Bókovou nasměřovat, aby její hudba umocnila nějaký snímek nebo třeba divadelní představení. I když z jejích dvou alb už by se dnes kvalitní muzika třeba pro film jistě našla.

Radek Strnad