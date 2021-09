Rodina by měla být vždy symbolem bezpečí, spojení, zázemí a lásky. K čemu je v dětství povedeme, co je naučíme, bude základem jejich budoucích kroků. Jednou povedou oni nás. Vítání občánků je krásným způsobem, jak poukázat na důležitost rodiny a každého nového života.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.