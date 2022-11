Osm oblastních týmů bylo složeno vždy ze tří chlapců a tří dívek. Jednotlivá utkání tak sestávala ze šesti dvouher hraných na dva vítězné sety do 21 bodů. V první fázi turnaje se utkaly týmy ve dvou skupinách systémem každý s každým. Nejlepší dva týmy každé skupiny postoupily do semifinále, zbylé týmy do boje o 5. - 8. místo.