Luxusní autobus Martina Volemana přijel ze Štětí, v sobotu 23. září parkoval dopoledme krátce před divadlem, padesátku seniorů doprovázela na Slovensko předsedkyně Okresního svazu tělesně postižených Ústí nad Labem Milena Černá.

Skupinka seniorů kolem Mileny Černé navštívila Slovensko (1. část). | Foto: Miroslav Vlach

Díl 1.

Program byl skutečně náročný, státní hranici překonali zkušení turisté na hraničním přechodu Starý Hrozenkov, v 17:00 je vítal personál hotelu Julianin Dvor v Habovce. Pršelo, ale nikomu to nevadilo. V areálu byl krásný bazén, bowling, kulečník, bar, sauna, jídelna, odpočinková zóna. Vedoucí kuchyně Majka Chorvatovičová se fakt snažila, usměvavá průvodkyně Marta Skurčáková představila svého manžela a krátce nastínila akce do 28. září.



Snídaně formou švédských stolů od 07:30 - 10:00, každý den jiná lokalita, návrat kolem 16:00, potom bazén a volná zábava. V 18.00 společná večeře, výběr ze tří jídel, plzeňská třetinka 1,9 Euro. Do hotelu byla pozvána paní prodávající ovčí sýry a pán nabízející borůvkový likér. Chuťové buňky byly týden v pohotovosti.

Řidiči, pozor. Silničáři uzavřou dálnici D8, tunely budou plné kouře

První výlet ještě v dešti směřoval do zelených kopců mezi ovečky do opravdové salaše, kde vládl urostlý Anton Jančo. " Do role osamělého pastevce jsem se pasoval před sedmnácti roky. Nejsem tu sám, mám tu 480 oveček, deset psů, několik slepic, kachny a krávy. Kamarád je momentálně u ovcí, já se vám mohu věnovat," vysvětloval usměvavý horal. " To víte, že tu máme vlky, to jsou velcí rošťáci. Roztrhají několik ovcí a jdou dál. Medvěd je jiný borec, vybere si ze stáda pouze jednu ovečku, ostatním dá pokoj. Po večeři bych tady do lesa bez ostrého psa na romantickou procházku raději nechodil," směje chasník a nabízí ještě teplý sýr.



Zpáteční cesta končí u termálního koupaliště Meander, někdo vyzkoušel žlutý tobogan, někdo venkovní bazén, někdo zašel do Koliby Hubertka Oravice, kde v krbu nocovala liška a nabízeny byly pravě brynzové halušky. Po večeři došlo na skutečný folklor. Ze skupiny Mulínovci dorazila svérázná trojice a za chvilku zpíval celý sál. " Za naší rodinu jsem tu pouze já a bratr Michal, jinak nás je sedm. Pět bratrů hraje na různé nástroje, sestra zpívá. Do tohoto hotelu jezdíme snad každý měsíc, na basu dnes hraje bratranec Peter Kubala, zbytek je mimo republiku. To víte, že známe české lidovky, po kloboukovém tanečku to zpustíme," upřesňoval houslista Pavel. Došlo i na taneček, loučení nebylo jednoduché. Vtipné poznámky, skvělá muzika, slušivý kroj, každá vesnice má prý jiný.

FOTO, VIDEO: Sluneta se dál trápí. Doma ztratila skvěle rozehrané derby

Další den se jelo na Oravskou přehradu. Stavba byla zahájena v roce 1941, dokončena v roce 1954. Zatopeno bylo několik obcí, jedna z nich se jmenovala Ústí nad Oravou. Vodní plocha 3500 Ha, největší hloubka 38 m. V přístavišti na seniory čekalo bílé plavidlo, u kormidla byl kapitán Josef, v roli plavčíka sekundoval lektor Oravské galerie. " Na přehradě se moc lidí už nekoupe, je tu dost studená voda. Tady to je hlavně pro milovníky vodních sportů. Prkno, plachta. lyže, padák." prozradil znalec místních poměrů. Zapomeňte na Mácháč, tohle je moře. Během hodinové plavby byli turisté upozorňování na zajímavé výhledy. Vysoké Tatry, Roháče, Babiu Horu, Pilsko, Paráč a Malů Fatru. Uprostřed ohromného vodní plochy je zelený Slanický ostrov umenia. V bílém kostele Povýšení sv. Kříže (1769) je expozice lidového sakrálního umění. Výklad lektora byl poutavý, nasvícené sošky úchvatné, ale když manželský pár Skurčákových přidal písničku, jedno oko nezůstalo suché. Tenhle ostrov je opravdu krásný!

Počasí se změnilo, ráno mlha, kolem poledne modré nebe. Po společném obědě se jelo do Tvrdošína, kde uprostřed hřbitova stojí dřevěný kostelík z patnáctého století. I tam zazpívala průvodkyně s manželem, byla to nádhera. Večer se hrál bowling.

Díl 2.

Před hotelem Julianin dvor je most přes řeku, dětský areál doplňuje nejen pergola a ohniště, ale i barevný keř plný barevných motýlů. V úterý 26. září jsem jich tam napočítal třicet. Byla tam půjčovna kol, přírodní divadlo, dopravní hřiště, kuchyňka pro nejmenší, parkoviště. Personál hotelu byl nejen šikovný, ale i mladý. Průměrný věk dvacet let. Další výlet směřoval do hor, tentokrát to byly Roháče.

FOTO, VIDEO: Havanu Lounge v Ústí ovládla Retro coctail's night

Lanovka pro šest osob, cena 10 Euro, krásné počasí, krátký výšlap po horské stezce plné obnažených kořenů senioři zvládli. Při zpáteční cestě zastavil autobus před skanzenem Zuberec - Brestová, je to taková zvětšenina Zubrnic. Spousta hospodářských budov, malý kostelík, márnice, políčka s mákem, dílny, dílničky, všude jsou popisky a staré fotografie. Na několika místech ukázky ručních prací, keramika, nářadí. Převažuje dřevo, přírodní materiál. Ředitelem Muzea oravské vesnice je od roku 1999 Richard Janoštín, jeho manželka pochází z Prahy, v prostém převleku přišla mezi návštěvníky a zapojila se do diskuse. " Prosadit teorii do praxe není nikdy jednoduché. Hledala se lokalita, základem byl Studený potok, vybíraly se především dřevěné historické stavby, je jich tu padesát. Projekt byl potvrzen v roce 1967, veřejnosti byl zpřístupněn v roce 1975," vysvětluje sympatická dáma. " Děti studují v Praze, synové hru na housle, dcera klavír. Nejnovější atrakcí zdejšího muzea jsou noční prohlídky s výkladem, manžel hraje v kostelíku na varhany, domky jsou nasvícené, končíme lidovou písničkou. Lidem se to líbí, ale musí se předem objednat," říká Markéta Janoštínová.

Ve středu 27. září se jelo na Chopok. Pokud tam někdo byl před deseti roky, tak by jenom kroutil hlavou. Hotel vedle hotelu, do toho žluté jeřáby, nová lanovka, prostě betonové město na horách. Kabinová lanovka pro 8 osob, lístek 23 Euro, výstup u nové restaurace ve výšce 2024 m.n.m. Fantastické výhledy střeží drak, terasa se momentálně opravuje, široké sjezdovky se připravují na zimní provoz. Dole je romantické jezírko a spousta turistických tras.

Podívejte se na miminka narozená v Ústeckém kraji v 39. týdnu roku 2023

Ve čtvrtek 28. září došlo k loučení s personálem hotelu Julianin dvor. Po dvou hodinách však autobus zastavil v místě, kde cesta lesem vedla k vodě. U Váhu byla připravena zvláštní plavidla, v Krumlově to jsou vory, na Slovensku pltě. Šest zkušených chasníků v krojích chvilku přesvědčovalo skupinku seniorů o bezpečné plavbě na dřevěné desce připomínající větší desku stolu s několika lavicemi. Devadesát minut ve vlnách známé řeky, na březích mávající rybáři, nad nimi zříceniny hradů a věčně hladoví kormoráni. Urostlí pltníci byli skutečně bezvadní, zasypali seniory statistikou pohřešovaných, předvedli otáčku vpravo i vlevo, na eskymáka nedošlo z časových důvodů. Největší hloubka Váhu 8 m, na palubě vratkého plavidla bylo 12 osob, všichni přežili.

Byl to prostě krásný výlet k sousedům. Hodně se tam staví, lesy řídnou, kůrovec se nevyhnul ani Slovensku. Volební reklama podél komunikací byla místy zábavná, ceny podobné jako u nás. Na hraničním přechodu Starý Hrozenkov stálo pouze jedno policejní auto. Cesta trvala 9 hodin. Milena Černá je při výstupu z autobusu zvala na Den seniorů do Domu kultury v Ústí nad Labem. Akce se koná v pondělí 2. října od 14:00.



Miroslav Vlach

Zdroj: Deník/Jaroslav Balvín