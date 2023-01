Zelený autobus zastavil u kulturního domu, partička mladých lidí vyrazila do kopce kolem horské služby rovnou do skal. Než jsem zjistil zpáteční spoj do Ústí, zmizeli mi z očí. Po chvilce jsem je potkal v levé části skalního města (malý okruh), kde si pořizovali odvážná selfíčka.