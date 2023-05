FOTO: Statečná básnířka Danuška Jírová překročila stovku. Gratulantů bylo hodně

V loňském roce oslavila s rodinou a kamarády stovku, to ještě bydlela sama ve svém bytě na Severní Terase, psala básně a těšila se MDŽ do DK Ústí nad Labem . Tenkrát ji také přinesl krásnou kytku primátor a na kytaru zahrál syn. Stále vtipkuje, před kamerou musí být upravená, ráda má klobásky a pohled do zelené zahrady. Bývalá učitelka Danuška Jírová přesídlila koncem loňského roku do Domova pro seniory na Bukově. V pátek 21. dubna na nádherném dortu byl nápis 101, vzácných gratulantů byla plná zasedačka.

Statečná básnířka Danuška Jírová překročila stovku. | Foto: Miroslav Vlach

"Stále mě baví život, hlava funguje, jen ty nohy mě někdy nechtějí poslouchat," tvrdila u piána a na vyžádání předvedla své chodítko. Potom se posadila k slavnostnímu stolu a jen tak pro radost přítomných přednesla tři své básně. " Nebudu vás obtěžovat životopisem, v novinách jsem byla už několikrát, asi bych se opakovala. Požádám raději syna, aby nám zahrál písničku, kterou všichni znají. Je plná životní moudrosti, proto ji mám ráda," krátce se zasnila a přidala se k ostatním.

Život je jen náhoda,

jednou jsi dole, jednou nahoře,

život plyne jak voda a smrt je jako moře.

Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později,

kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. FOTO: Řípská pouť přilákala tisíce lidí. Baví atrakce, vrtulník i parašutisté Gratulace nebraly konce, někdo přidal k růžím starou fotku, příběh, vzpomínku ze společnou dovolenou, další poprosil o společné selfíčko. "Danuška je stále v naší organizaci, hned zítra musím dát pár fotek na webové stránky, ona je velkou inspirací pro všechny seniory. Neměla zrovna jednoduchý život a přesto se snažila pomáhat druhým," svěřila se předsedkyně okresního svazu tělesně postižených Milena Černá. Oslavenkyně tvrdila, že má v plánu oslavit na Bukově 105. narozeniny, tak ji držte palce!

Miroslav Vlach