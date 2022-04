Tento geografický střed Evropy není výmyslem Ukrajinců ani geografů ze sovětské éry, kdy byla Ukrajina součástí Sovětského svazu, ale Střed Evropy do těchto míst zasadili po rozsáhlých výpočtech učenci z Vídně v roce 1887, v časech tehdejšího Rakouska-Uherska. Měření provedená pak opětovně v minulém století určila Rakhiv (Rakhov) v Haliči (v té době ovšem již v sovětské západní Ukrajině) za jediné správné místo. Toto místo na břehu Tisy nedaleko vesnice Dilove u Rakhiva označuje pomník s latinským nápisem „Locus Perennis Dilicentissime cum libella librationis quae est in Austria et Hungaria confecta cum mensura gradum meridionalium et paralleloumierum Europeum … MD CCC LXXXVII“, který v překladu znamená „Pevné, přesné, věčné místo. Velmi přesně, se speciálním přístrojem vyrobeným v Rakousko-Uhersku, se škálou meridiánů a rovnoběžek, ustanoveno Centrum Evropy 1887“. Geografické koordináty jsou 48° 30´ s. z. š. a 23° 23´ v. z. d.

V místě stojí dva památníky (modrobílý kámen z roku 1887 z doby Rakouska-Uherska, druhým je lesknoucí se sloup z roku 1977 vyrobený už Ukrajinci). Hned vedle je koliba, informační centrum, které vydává i osvědčení o návštěvě významného geografického místa, je zde i možnost parkování. Místem prochází hlavní silnice z Chustu do blízkého Rachova, dostat se sem je tedy (za normální doby a okolností) docela snadné.

Před několika lety při našem putování Po stopách loupežníka Nikoly Šuhaje Zakarpatskou Ukrajinou (kdysi, v letech 1919 až 1939 – tedy dvacet let - součásti Československa jako Podkarpatská Rus se svým znakem s medvědem v hlavním znaku Československé republiky), jsme tento geografický punkt navštívili. Prohlédli si zajímavosti místa, zašli do infocentra pro osvědčení o tom, že jsme tu byli i občerstvit se do koliby. Možná přijde divné, že by se střed Evropy měl nacházet na Ukrajině, která je obecně brána za východoevropský stát. Zakarpatci se však stále považují za Středoevropany. Navíc významnost tomuto místu byla přiřknuta v době, kdy státní hranice vedly zcela jinak.

Ještě malá poznámka k tématu. Určit správný střed Evropy je však nemožné, neboť neexistuje ani zcela jasné vymezení Evropy (kde přesně vede hranice s Asií – na jihovýchodě se např. za hranici bere ne hřeben pohoří Kavkazu, ale jeho severní podhůří, zda počítat ostrovy atd.) ani všeobecně uznávaná metodika výpočtu (zda počítat těžiště ploché desky, uvažovat mocnost hor, spojovat nejvzdálenější body atd.). Jak kdysi prohlásil český geolog Václav Cílek, „záleží v podstatě na drzosti, co prohlásíte za střed Evropy.“

Pro doplnění a upřesnění ještě je nutno uvést: Mezi možné destinace, které si rovněž činí nárok na geografický střed starého kontinentu, patří dle starších měření různých institucí i níže uvedená místa: Městečko Suchowola v severovýchodním Polsku, dále místo u Toruně v západním Polsku, střed Drážďan u kostela Frauenkirche, také u obce Krahule (na středním Slovensku), místo na vrchu Tillenberg (česky Dyleň) v severovýchodním Bavorsku, místo u vesnice Hildweinsreuth v sv. Bavorsku (u hranic z ČR). Nejnověji pak na vrchu Bernotai u obce Purnuskes, 26 km severně od litevského Vilniusu, (kam jej umístili renomovaní francouzští vědci z Národního geografického institutu (IGN). Střed evropského kontinentu mezi Atlantikem a Uralem leží podle jejich výpočtů zde a tento bod byl již dokonce zapsán do Guinessovy knihy rekordů). Tak si vyberte! A existuje i Astronomický střed Evropy - bod o souřadnicích 50° severní zeměpisné šířky a 15° východní zeměpisné délky, nalézá se u středočeské Kouřimi.

