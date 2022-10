Informační tabule návštěvníkům prozrazuje, že pohádková stavba byla věnována památce Vlastimila Cajthamla. Velký sportovec, turista, jogín, značkař, dlouholetý předseda TJ Lokomotiva Ústí nad Labem, funkcionář do Ústí nad Labem přišel z Plzně. Zemřel v roce 2013, bylo mu 92 let. Přiznávám nahlas, do úterý 11. října jsem znal pouze kamennou stavbu na Sedle, bílou lavici jsem vyzkoušel rád.

„Také jsem tu poprvé, hledal jsem to dost dlouho, přijel jsem z Teplic. Nevěděl jsem, jak se vyhlídka jmenuje, u nádraží mě jedna paní poslala do Krásného Března. Vyhlídku Františka Málka jsem našel hned, od trolejbusu to nebylo daleko, pohled na řeku Labe je fantastický. Neměl jsem mapu, ani navigaci, musel jsem se vrátit zase k nádraží a tam jsem narazil na šikovného kluka. Jel na Střekov ke kamarádovi, doprovodil mě až na Novosedlické náměstí. Tam už jsem našel žlutou turistickou značku. Ještě stihnu tu druhou,“ svěřoval se bývalý učitel Josef K. Na osmdesát let opravdu nevypadal.

Miroslav Vlach