Bývalý přední severočeský tenista Jiří Kalhous z Ústí nad Labem oslavil kulaté jubileum 80 let. Talentovaný dorostenec z Loun posílil jako šestnáctiletý druholigový tým tehdejšího Spartaku Armaturka Ústí nad Labem, kde plnil roli tehdy povinného juniora v sestavě. V lize nastupoval po boku zkušenějších spoluhráčů Stanislava Čásy, Oty Mrákoty, Karla Nigrýna, Marie Mezerové, Milana Šedy, Zdeňka Vlachynského, vrstevnice Gabriely Slezákové.

Bývalý přední severočeský tenista Jiří Kalhous z Ústí nad Labem, který pracoval jako inženýr v Armaturce, oslavil kulaté jubileum 80 let. Na snímku je se synem Jiřím - tenistou a lékařem z Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. | Foto: se souhlasem Jiřího Kalhouse ml.

Během vysokoškolských studií v Plzni patřil Kalhous k oporám prvoligové Slávie VŠ Plzeň, kde byl na kurtech na Borech spoluhráčem manželů Jahlových, Brycha, juniorských reprezentantů Laudina, Zikmunda, Zedníčkové a dalších známých jmen českého tenisu. Během studií v Plzni, a poté i v Ústí nad Labem, byl Kalhousovým spoluhráčem také Karel Sláma. „Největší zbraní Jirky Kalhouse byl jeho důrazný forhend, " prozradil dlouholetý primář ORL ústecké Masarykovy nemocnice Sláma.

Po návratu do Ústí hrál ligu v týmu Ústí se současným předsedou TK Ústí z Bukova Michalem Livorou, s Blankou Hejdukovou, matkou vítěze Stanley cupu a zlatého olympionika z Nagana. V profesním životě pracoval inženýr Kalhous dlouhá léta úspěšně na vedoucích pozicích v managementu ústecké Severočeské armaturky, později Sigmy. Po skončení aktivní tenisové kariéry se věnoval funkcionářské a trenérské práci v ústeckém klubu. Základy tenisové hry naučil syna Jiřího, který hrál léta za Ústí druhou ligu. Lékař Jiří prošel i regionální divizí a přivezl medaile ze světových lékařských olympiád. Čerstvému osmdesátníkovi Jirkovi Kalhousovi přejí hodně zdraví, sil a pohody do dalších let bývalí spolupracovníci, kamarádi a tenisté nejen z Bukova.

Jaroslav Přibyl

