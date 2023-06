Tentokrát během celostátní akce Noc kostelů dostal v Trmicích šanci ten menší, skromnější, jednodušší. Evangelický kostel Pána Ježíše byl dlouhé roky prázdný, nyní se pomalu probouzí k životu.

Noc kostelů v Trmicích. | Foto: Miroslav Vlach

Město představilo projekt úpravy interiéru, staré fotky připomínají minulost, nádherná hudba léčí, budoucnost láká. V pátek 2. června nebyly dřevěné lavice zcela zaplněné, ti co přišli, nelitovali. V přízemí byly květiny, velký barevný plakát, voňavé koláčky nabízela Kateřina Veltruská. Úvodní slovo měla starostka Jana Aubrechtová, čiperné akustické housle představila Viktoria Englberth, na saxofon zahrál René Junior. Sympatická dvojice přijela z Prahy, známé melodie pohladily po duši, některé posluchače dojaly k slzám.

„Jako kluk jsem začínal s flétnou, potom jsem hrál na klarinet. Hodně jsem sportoval, hrál jsem fotbal, hokej, zvládl bojové umění wing tsun. Vystudoval jsem vysokou školu, mám titul inženýra, ale stále mě to táhlo k hudbě. Učaroval mě romantický saxofon, tenhle nástroj je třeba z Belgie, ale doma mám ještě tři další mazlíky. Pozvání do malého kostela jsem přijal rád, je tu nádherná akustika," říká usměvavý René. V Trmicích ho doprovázela krásná houslistka, zvláštní nástroj doplněný různými kabely byl značky Yamaha. Její fotky zdobí internet, společně jim to opravdu ladilo.

Záštitu nad Nocí kostelů 2023 převzal mimo jiné i hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. Kostelů tu máme dost, některé slavné svou historii, některé se veřejnosti otevírají pouze jednou v roce, jiné by potřebovaly novou střechu, ten v Petrovicích ji má skleněnou. Někde bylo ticho, jinde hrála hudba a interiér byl plný vzpomínek.

Miroslav Vlach