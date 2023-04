Jaro lze vítat různými způsoby. Procházkáři o víkendu vyrazili do kopců, mladí rybáři čistili břehy Labe, Darek Beneš z Újezdu sezval sousedy k táborovému ohni. Někdo vytáhl kolo, někdo vyrazil na ples. V neděli 26. března se konal v Trmicích v zámeckých komnatách dokonce dětský bál. Klaun Jéčko (Jiří Počta) přijel až z Prahy, pozvala ho knihovnice Vlasta Součková.

Dětský bál v Trmicích. | Foto: Miroslav Vlach

Mramorový parket byl řádně naleštěn, všechny židle obsadili rodiče, na pódiu vyrostla barevná stěna, za kterou se chvilku ukrýval nezbedný klaun. Množina dětí různého věku zastupovala Koštov, Újezd, Trmice a Ústí nad Labem. " Maminka si potřebovala trochu odpočinout, paní Součkovou dobře znám, tak jsem vzala kluky (Adam 4, Matyáš 2) na malý výlet," tvrdila mladá babička. Přijela z Ústí nad Labem a doprovod ji dělala její matka. Když klaun vyzval dospěláky k tanci, těžko by jste poznali, která je ta starší.

Program byl plný her, soutěží, tanečků a písniček. Nikdo nestál stranou, když probíhala soutěž ve sbírání drahokamů, lovení bublin vlastním tělem, nebo napodobování kamenných soch. Ze vzácné truhly se rozdávaly sladkosti, z barevných balonků vyráběla zvířátka. " Moc se nám to líbilo, hned jsem si vzala kontakt na toho šikovného mladíka. Dvě hodiny bavil celý sál, slušný, šikovný, nápaditý. Dětský den se blíží, pokud bude mít čas, ráda ho v Koštově představím," prohlásila Eva Podaná. Společná fotka uzavřela příjemné odpoledne, došlo i na krátký rozhovor.

" V Trmicích jsem už byl, mám takový dojem, že jsem dělal čerta. To by jste mě asi nepoznal. Původně jsem vystudoval ekonomii, ale kancelářská práce mě nebavila. Vždycky jsem se snažil bavit děti, dnes mě to živí. Jednou jsem někde náhodou zaskočil za chybějícího klauna a dětský smích mě okouzlil natolik, že jsem vyměnil klidný život úředníka za adrenalinový svět potulného baviče. S kamarádem objíždíme školky, školy, kluby a tábory, připravujeme akce pro děti. Hodně věcí nabízí internet, třeba ty balonky jsou úžasné. Dnes jsem tady vyráběl na počkání různá zvířátka, ale tahle technologie je vlastně nevyčerpatelná. Postavit se dá třeba hrad, nebo zahrada plná květin a stromů. Dělám to čtrnáct let a baví mě to. Určitě víc než grafy a kalkulačka," prohlásil Jiří Počta a přidělal několik barevných mečů do zásoby. Venku zrovna pršelo, ale v zámeckém parku zavonělo jaro!



Miroslav Vlach