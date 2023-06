Újezd. Malá obec kousek od Trmic se hrdě hlásí ke svým tradicím. Ty zábavné, plné smíchu a přátelských gest založil bývalý ředitel trmické školy Jiří Voprchal. Dnes bělovlasý muž (76) krátce zapózoval před kamerou s hlavním pořadatelem akce Darkem Benešem v sobotu 24. června na zeleném pažitu před svými sousedy.

Upravený plácek za plotem s přírodním ohništěm, občerstvovací jednotkou a velikánským stanem pro diváky přivítal netradiční dětský desetiboj. František Milec se staral o pitný režim a klobásky, Václav Jelínek plnil úkoly neúplatného rozhodčího, David Pánek vítal vzácné hosty a lákal slunce k vysokým teplárenských komínům. Dětí bylo dost, rozděleny byly do čtyř věkových kategorii. Klasický dětský den s malováním na obličej, cukrovou vatou, kolotočem a poslušným poníkem mají především bohatá města, Újezd vsadil na sport. Rodiče radili, masírovali mladé končetiny, očima tlačili výkony svých hvězd. Závěr byl hektický, medaili doslova vydřeli Tomáš, Tonda, Venca, Teo, Nela, Lucie, Kristýna atd. Sladkostí bylo dost, dosažené výkony se ještě dlouho probíraly pod barevným slunečníkem i na vyhřáté mezi.

„Nejsem pamětník, abych mohl vyprávět, jak to tady vypadalo dřív, to by vám vylíčil lépe Jarda Puchta (80), ale ten dnes nedorazil. Újezd patří pod Trmice, bydlí tu asi stovka lidí. Tenhle plácek jsme si za plotem upravili sami, tady bývá Bivoj, pálíme tu čarodějnice, dnes je tu dětský desetiboj. Nečekejte klasiku, tohle jsou zvláštní disciplíny, posuďte sám," vysvětluje urostlý muž ve žlutém tričku a představuje plán sportovního odpoledne. " Kroket v kopci, běh s polínkem, trefa do kbelíku, slalom s trakařem, plivání třešňové pecky do dálky, hod pivním táckem, vrh kládou, kličkovaná s pálkou, kroužky a kostky. Já vím, je to dřina, ale vesnické děti něco vydrží," tvrdil Darek Beneš a některé drsné disciplíny sám předváděl.

„Největší problémy máme tradičně s peckostřelbou. Někteří neukáznění závodníci takticky spolknou náboj a tvrdí, že rozhodčí jejich výkon přehlédl. Příští rok nasadíme jestřábí oko. Letos byl několikrát napomínán i vytáhlý borec v zánovních modrých trenýrkách, který nejprve zahodil poleno do kvetoucí louky, potom poslal pivní tácek mezi diváky," ukončil rozhovor rozčílený pořadatel před infarktem. Nevím, kolik stojí pivní tácek, ale to poleno hledali všichni.

V nedalekém Koštově oslavují olympijský den, pořádají neckyádu, letní kino. Újezd nabízí netradiční desetiboj, drakyádu, Bivoje. V Dubicích rádi běhají, Tisá pořádá letní hry a nabízí loutkové divadlo, v Povrlech mají Mosazného muže, na Telnici Kecky, v Chlumci Napoleona. Pár nadšenců, pár slušných lidí. Jaké akce máte u vás? Rád tam přijedu.



Miroslav Vlach