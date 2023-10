Na tísňovou linku 155 v Ústí nad Labem přichází hovor o pádu lezce ze skály. Na leteckou základnu na Severní Terase přichází urgentní aktivace: „Letíte podvěs!“ a rychle se upřesňuje záchranná akce. Ke zraněnému lezci je ihned vyslána nejen nejbližší výjezdová pozemní posádka, ale především tým Letecké záchranné služby Ústí nad Labem – KRYŠTOF 15 s podvěsem.

Letecká záchranná služba Ústí nad Labem. | Foto: LZS Ústí nad Labem

„Speciálními záchrannými pracemi je myšleno dosažení a vyproštění pacienta s úrazem nebo náhlou poruchou zdraví v nepřístupném terénu, kdy je poskytnutí první pomoci standardní cestou ztížené nebo zcela nemožné. Použitím speciálních technik umožnuje záchranářům dosažení pacienta a přímo na místě mu poskytnou zdravotní péči v potřebném rozsahu,“ popisuje tzv. speciálky Jaroslav Mendl, který je vedoucím leteckým záchranářem LZS Ústí nad Labem.

Silničáři v noci simulovali požár v tunelech na D8, testovali zabezpečení

V Ústeckém kraji se nejčastěji jedná o skalní oblasti Tisá, Labské údolí, rozsáhlé zalesněné terény, soutěsky Národního parku České Švýcarsko, důlní oblasti, výletní lodě apod. Tyto lokality jsou hojně navštěvované turisty a sportovními lezci, u kterých se v případě úrazu nebo zhoršení zdraví využívá těchto technik.

FOTO: V centru Ústí si nenakoupíte, elektřina zavře OC Forum i OD Labe

„Po aktivaci letecké záchranné služby dispečinkem se členové týmu připraví a odlétají na místo události. Po příletu a lokalizaci pacienta se záchranáři s vybavením slaní z paluby vrtulníku přímo k pacientovi. Na místě pacienta zaléčíme, ošetříme a připravíme k následnému vyzvednutí podvěsem. Pacient je zajištěn do speciální transportní sítě s vakuovou matrací a po příletu vrtulníku s podvěsovým lanem, je pacient spolu se záchranářem vyzvednut z nepřístupného terénu. Poté jsou přeneseni na nejbližší vhodnou plochu, kde je možné s vrtulníkem a podvěsem bezpečně přistát. Na ploše se pacient naloží do vrtulníku a transportuje se do cílového zdravotnického zařízení,“ upřesnil k celé záchranné akci vedoucí lékař LZS Ústí nad Labem Jan Bilík.

Pizza zdarma pro děti z Mojžíře? Studenti z Prahy sklidili potlesk i nadávky

„Kompletní posádku tvoří čtyřčlenný tým, ve složení pilot, vysazovač, záchranář a lékař. Vysazovač (někdy se můžete setkat s označením palubní technik) je člen týmu, který má za úkol finální kontrolu při zajištění osob na palubě před slaněním, ovládá podvěsové lano při vyzvedávání a evakuaci pacienta ale hlavně upřesňuje pilotovi přesnou polohu vrtulníku. Pilot tuto pomoc potřebuje při finálním přiblížení, kdy jeho výhled na dění pod vrtulníkem je omezen,“ ještě blíže popisuje svoje úkoly při této činnosti letecký záchranář Patrik Brichta.

Pro zachování vysoké míry bezpečnosti prochází celý tým letecké záchranné služby pravidelnými měsíčními výcviky s vrtulníkem a školením pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. (pv)

Zdroj: Janni Vorlíček