Společně s akcí byla předána ocenění Sen Art 2021. Ve výtvarné soutěži se na prvním místě umístila Drahomíra Mizunová, literární soutěž vyhrál Jiří Ort a za nejlepší fotografii byla oceněna Helena Dohnalová. Zvláštní ocenění primátora za celoživotní přínos v oblasti výtvarného umění in memoriam bylo uděleno Vladimíru Zápotockému.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.