O týden dříve než v jiné roky proběhly v sobotním dopoledni ve sportovním areálu lounské ZŠ Přemyslovců mezinárodní atletické závody, kdy pro atletky a atlety ze sedmnácti oddílů byly připraveny běžecké disciplíny, vrh koulí, skok do výšky a skok daleký.

V areálu ZŠ Přemyslovců soutěžili atleti z celé republiky. | Foto: ASK ELNA Počerady

Letošní závody se konaly jako součást Letního lounského vábení, takže hosty se stali také zástupci partnerského města Lučenec, které školním sportovištěm sloužícím návštěvníkům již 20 let provedl místostarosta města Loun Vladimír A. Hons spolu s hlavním organizátorem sportovního klání Radovanem Šabatou. Ten slovenským přátelům představil i pana Josefa Frolíka, nestora lounské atletiky a zakladatele atletického oddílu (1964), jenž se i letos (ve dvaaosmdesáti letech!) ujal funkce rozhodčího. Zúčastněné oddíly: AK Bílina, AC Moravská Slavia Brno, ASK Děčín, AK Slovan Duchcov, TJ VTŽ Chomutov, A.C. TEPO Kladno, ATLETIKA Klatovy, ASK Lovosice, AK Škoda Plzeň, ASK ELNA Počerady, SK Kotlářka Praha, AŠK Mazurská Praha, PSK Olymp Praha, TJ Sokol I Smíchov, AC Ústí nad Labem, OFI Kréta, TSV Olbernhau. (lm)