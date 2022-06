„Před chvilkou jsem kapříka pustil na svobodu, neměl míru. U vody sedím často, pruty mám osm let. Evidenci si nevedu, ale největší úlovek mám ze Španělska. Krásné, velké jezero, čistá voda. Všude pořádek, klid. Španělé moc rybaření nefandí, na břehu byli většinou cizinci. Dokonce tam byl český kemp. Už si nevzpomínám, co jsem měl za návnadu, ale kapr měl 95 centimetrů. Paráda," svěřil se Jirka z Ústí. „Tady jsem zkoušel sýrové kuličky, pěkně smrdí, ale rybám to nevadí. Tak uvidíme,“ tvrdil mladý muž.

Na druhé straně mezi břízkami jsem narazil na skupinku pejskařů. Vysoký chlápek představil svého mazlíka. „Tohle je tibetská doga. Váha 70 kilogramů, věk dva roky. Každý den 1,5 masa, granule, dobrý hlídač. Děti miluje, ale jak vidí velkého psa, hned by se pral. Asi nemá rád konkurenci. Mě nefoťte, pes je hezčí,“ prohlásil pan Patrik a já mu vyhověl. Kousek dál dvě slečny se solidní technikou trénovaly tři chlupáče.

„Já mám tady dva knírače, další dva mám doma. Momentálně se připravuji na Mistrovství Evropy ve flyballu, které se uskuteční ve dnech 14.-17. července v Blšanech u Podbořan. Můj pes byl zařazen do pražského týmu, tak nám držte palce,“ prohlásila Nikola a její kamarádka přidala svůj příběh. „Vždycky jsem chtěla psa, nyní mám tohle štěně. Je to nalezenec, hladový a vysílený přebíhal na Telnici silnici, málem ho to stálo život. Jsou mu čtyři měsíce, říkám mu Uhlík. Táta ho chtěl dát do útulku, ale už si získal celou rodinu. Je náš,“ vysvětlovala šťastná Tereza a zaměřila na pejska svůj fotoaparát.

U rybníka bylo krásně. Kachny žebraly o zbytky rohlíků, naháči tajně hltali zbytky slunečních paprsků, děti stavěly hrady v písku. „Pohoda, klídek, hlava čistá, paráda. Podběrák byl bez práce, ale třeba příště to klapne,“ tvrdila paní Pavla. Rybářek jsem v Chlumci moc neviděl, ve středu tam byly hned dvě. V sobotu 18. června bude Chlumec v obležení. Dopoledne se tam budou konat rybářské závody, potom dostanou šanci rytíři v brnění, sportovci a pěvci. Hlavně, aby nepršelo!

Miroslav Vlach